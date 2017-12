Jeden z najlepších kriminálnych seriálov rozohráva boj dravcov

Britský triler nájdete na Netflixe a hrá v ňom agentka Scullyová.

12. jan 2016 o 18:04 Marek Hudec

O dva týždne sa na televízne obrazovky vrátia nadprirodzené prípady z Aktov X: šesť nových epizód s miernym oneskorením po americkej premiére (27. januára na JOJ Plus) uvidíme aj na Slovensku. Kým by agentka Scullyová začala znova vyšetrovať lietajúce taniere, odskočila si do Írska, kde vyčíňa sadistický masový vrah.

V britskom seriáli The Fall si totiž jej predstaviteľka Gillian Andersonová zahrala takmer rovnakú úlohu ako v Aktoch X. Jej policajtka Gibsonová je stelesnením emancipovanej feministky, ktorá síce žije osamelo, no v kariére predbieha inteligenciou, chladnou racionalitou a ostrosťou kolegov.

Vo vynikajúcom trileri sa snaží dolapiť svoj úplný protiklad – znudeného muža, ktorý nenávidí ženy. Toho si zahral Jamie Dornan ešte predtým, než ho všetci spoznali v 50 odtieňoch sivej. A v The Fall predviedol aj presvedčivejší výkon: jeho vrah je uveriteľný človek-milión, ktorý sa cez deň stará o svoju rodinu a po nociach vraždí.

video //www.youtube.com/embed/dyFrBC1rAcg

Československý Netflix zverejnil všetkých dosiaľ nakrútených jedenásť epizód vynikajúco vygradovaného príbehu, hry mačky s myšou, kde nie je jasné, ktorá z postáv je lovcom a ktorá obeťou. Pretože tak, ako vyšetrovateľka pomaly začína zisťovať vrahovu identitu, tak sa stáva lákavou korisťou.

Postavy sa k sebe nebezpečne približujú a síce netušíme, kedy sa ich cesty konečne pretnú, len čakanie na ten osudový moment poháňa dej vpred mrazivým napätím. Okrem zvedavosti však medzi nimi existuje aj iná príťažlivosť – dvoch rovnako neľútostných pováh, neúnavných dravcov.

Ak rozumiete po anglicky (pretože Netflix zatiaľ neponúkol slovenské titulky ani dabing), zopár januárových večerov si môžete doplniť jedným z najlepších kriminálnych seriálov súčasnosti.