Seriál ZOO vystavil hercov aj nebezpečným situáciám

Nový seriál má romantiku, humor, príbeh lásky aj krimi a chvíľami nebezpečné zvieratá.

13. jan 2016 o 20:03 Iris Kopcsayová

Krokodíl, ktorý zaútočil na kameramana, puma, čo trhala hercovi kostým, alebo údajne krotký tiger, ktorý zúrivo behá po štúdiu. Aj takéto situácie zažili herci pri nakrúcaní Zoo, nového seriálu televízie Joj. Na obrazovke sa prvý raz objavil 11. januára, pripravuje sa viac ako sedemdesiat pokračovaní.

Mišo má svoju hlavu

Nový rodinný seriál začal vznikať v auguste minulého roku v bratislavskej zoologickej záhrade. Pred kamerami sa pohybovali surikaty, lemury, ťavy, zubry, nosorožce, žirafy či pandy červené.

Scenáristi písali scenáre priamo v zoo, rozprávali sa pri tom s riaditeľkou a ošetrovateľmi. Filmári však museli angažovať aj cvičené zvieratá, keďže tie zo zoo nie sú zvyknuté na kontakt s ľuďmi. Také našli v prvom českom národnom cirkuse Jo-JOO.

Ján Koleník hrá hlavnú postavu, energického ošetrovateľa Petra. (zdroj: Stanislava Topoľská)

Hlavný zvierací hrdina sa volá Mišo a je to malá opička - kosmáč trpasličí. Museli ho vycvičiť, aby si zvykol na hercov a kamery. Mišo býva u vedúcej produkcie seriálu Zuzany Sádockej, ktorá ho denne vozí z domu do roboty. „Chodí so mnou do práce, máme ho v kancelárii. Starám sa oň. Môj devätnásťročný syn vždy chcel mať doma opicu, splnil sa mu sen z detstva.“