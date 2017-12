Zomrel herec Alan Rickman

Predstaviteľ profesora Snapa zo série filmov o Harrym Potterovi mal 69 rokov, keď umrel na rakovinu.

14. jan 2016 o 13:48 Marek Hudec, Monika Grešová

Aj keď od prvého stretnutia prejavoval profesor Snape k Harrymu Potterovi nepriateľstvo a niekoľkokrát sa zdalo, že je špiónom temných síl, čitatelia dlho tušili, že je všetko inak: že v temnom zloduchovi s dlhými mastnými vlasmi a špicatým nosom vlastne drieme citlivá duša.

Autorka čarodejníckych príbehov jeho skutočné úmysly odhalila až v poslednej časti série – aby nepokazila prekvapenie, čitateľov zavádzala. Pravdu naznačila jedine hercovi, ktorý Snapa priviedol na plátno. „Vedel som, že bude mať hlbokú ľudskú stránku a že nie je chladným robotom. Vedel som, že sa snaží Harryho ochrániť, a to mi stačilo,“ hovoril Alan Rickman pred štyrmi rokmi pre denník Independent.

Rola Snapa ho preslávila, získal si srdcia fanúšikov, publicisti mu za ňu prisudzovali Oscara, aj keď akademici mali iný názor.

Postave Rickman venoval desať rokov života, ktorý sa vo štvrtok skončil. Podľahol rakovine, ako potvrdila jeho kamarátka, šéfredaktorka britského denníka Guardian. Mal iba 69 rokov.

Rómeo, Rómeo

„Niet slov, ktorými by sa dal vyjadriť šok, ktorý som pri tejto správe zažila. Bol to úžasný herec a človek,“ vyjadrila sa na Twitteri Rowlingová. K sústrasti sa pridal aj Rickmanov kolega zo série, James Phelps, predstaviteľ Freda Weasleyho.

Rickman začínal najprv v divadle, ktoré ho fascinovalo od detstva. Vyštudoval Royal College of Arts, no z pragmatických dôvodov sa po škole zamestnal ako grafický dizajnér a neskôr si s priateľmi otvoril aj vlastné grafické štúdio. Vášeň k herectvu však prevážila, a tak sa prihlásil na konkurz do Kráľovskej akadémie dramatických umení. Úspešne.

Prvýkrát sa pred kamerou predstavil vyše tridsaťročný v televíznom filme Rómeo a Júlia. Aj ďalších desať rokov bol obsadzovaný hlavne do menších televíznych postáv, a keď mu prvýkrát ponúkli rolu v celovečernom filme, takmer ju odmietol – netušil absolútne nič o filmovom biznise.

Dokonale mužský hlas

„Čo to má do pekla znamenať? Nehrávam v akčných filmoch,“ tak spomínal na scenár Smrtonosnej pasce, keď si pred rokom preberal ocenenie Bafta.

Na rozdiel od iných darebákov osemdesiatych rokov však dokázal svojou charizmou spraviť z nemeckého teroristu Hansa Grubera dokonale rozvinutú a zapamätateľnú postavu. A nastavil štandard pre generácie zločincov, ktoré prišli po ňom.

Rickmanovi gauneri boli často arogantnými a elegantnými snobmi, ktorým však nechýbal ľudský rozmer. Aj keď si Oscara za svoje postavy nikdy neodniesol, získal Zlatý glóbus za rolu Rasputina.

Okrem toho ho magazín Empire v minulosti vymenoval za jedného zo sto najatraktívnejších hercov a veľa dokázal vyjadriť hlbokým hlasom. Preto si v hororovom muzikáli Sweeney Todd jeho neľútostná postava sudcu aj zaspievala. Fanúšikov Stopárovho sprievodcu galaxiou zas potešilo, keď cynické poznámky deprimovaného robota Marvina hovoril práve Rickman.

Navyše, keď si zvukový inžinier a lingvista mali vybrať dokonalý mužský hlas, predstavili si práve ten jeho v kombinácii s hlasom Jeremyho Ironsa. Na filmové umenie sa Rickman pozrel aj z pohľadu režiséra, pripravil snímky Zimný hosť a nedávno V kráľových záhradách.

Viac než len kostým

S postavou profesora Snapa mal čosi spoločné aj v súkromí. Obaja našli lásku pomerne mladí – no kým vo filmovom svete bola Snapova láska k Harryho matke Lily neopätovaná, realita bola prajnejšia.

S o rok mladšou Rimou Hortonovou sa zoznámil, keď mal devätnásť, tajne sa však zosobášili v New Yorku až v roku 2012, takmer po päťdesiatich spoločne prežitých rokoch. O svadbe sa neskôr pre magazín Bild vyjadril, že bola skvelá – po obrade sa poprechádzali po Brooklynskom moste a dali si obed. Jediné, čo im chýbalo, boli deti.

„Ubehli roky od telefonátu, keď mi spisovateľka Rowlingová dala len malý kľúč k postave Snapa a keď som si uvedomil, že jeho postava je hlbšia než len jeden temný kostým,“ lúčil sa pred štyrmi rokmi Rickman listom s fanúšikmi čarodejníckej série. Práve sa skončilo nakrúcanie, zrejme dokončil scénu, kde jeho postava umiera po útoku krvilačného hada.

Teraz sa čarodejnícky svet lúči s ním. Dvihnime teda prútiky za veľkého čarodejníka.

