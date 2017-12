Revenant má 12 nominácií na Oscara. Pozrite si ostatné

Oscarové nominácie 2016

Najlepší film

Sledovačka

Mad Max: Zbesilá cesta

Marťan

Revenant Zmŕtvychvstanie

Stávka na neistotu

Izba

Most špiónov

Brooklyn

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Bryan Cranston - Trumbo

Leonardo DiCaprio - Revenant Zmŕtvychvstanie

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - Dánske dievča

Matt Damon - Marťan

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Sylvester Stallone - Creed

Mark Rylance - Most špiónov

Mark Ruffalo - Sledovačka

Christian Bale - Stávka na neistotu

Tom Hardy - Revenant Zmŕtvychvstanie

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Brie Larson - Izba

Saoirse Ronan - Brooklyn

Cate Blanchett - Carol

Jennifer Lawrence - Joy

Charlotte Rampling - 45 rokov

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Rooney Mara - Carol

Jennifer Jason Leigh - Osem hrozných

Kate Winslet - Steve Jobs

Alicia Vikander - Dánske dievča

Rachel McAdams - Sledovačka

Réžia:

George Miller - Mad Max: Zbesilá cesta

Tom McCarthy - Sledovačka

Alejandro González Iňárritu - Revenant Zmŕtvychvstanie

Lenny Abrahamson - Izba

Adam McKay - Stávka na neistotu

Adaptovaný scenár:

Phyllis Nagy - Carol

Adam McKay, Charles Randolph - Stávka na neistotu

Drew Goddard - Marťan

Emma Donoghue - Izba

Nick Hornby - Brooklyn

Pôvodný scenár:

Tom McCarthy, Josh Singer - Sledovačka

Meg LeFauve, Josh Cooley, Pete Docter - V hlave

Ethan Coen, Joel Coen, Matt Charman - Most špiónov

Alex Garland - Ex Machina

Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan

Wenkus - Straight Outta Compton

Najlepší cudzojazyčný film:

Dánsko: Krigen (medzinárodný názov: A War; réžia: Tobias

Lindholm)

Francúzsko: Mustang (réžia: Deniz Gamze Ergven)

Jordánsko: Theeb (réžia: Naji Abu Nowar)

Kolumbia: Objatie hada (réžia: Ciro Guerra)

Maďarsko: Saulov syn (réžia: László Nemes)

Najlepší dokumentárny film:

Amy

Cartel Land

Podoba ticha

What Happened, Miss Simone?

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom

Animovaný film:

Anomalisa

Chlapec a svet

V hlave

Ovečka Shaun

Leto s Marnie

Najlepšia pôvodná filmová pieseň:

Til It Happens to You - z filmu The Hunting Ground

Simple Song 3 - z filmu Mladosť

Writing's On The Wall - z filmu Spectre

Earned It - z filmu 50 odtieňov sivej

Manta Ray - z filmu Racing Extinction

Najlepšia pôvodná filmová hudba:

Star Wars: Sila sa prebúdza

Osem hrozných

Carol

Most špiónov

Sicario

Kamera:

Mad Max: Zbesilá cesta

Revenant Zmŕtvychvstanie

Carol

Sicario

Osem hrozných

Kostýmy:

Carol

Popoluška

Dánske dievča

Mad Max: Zbesilá cesta

Revenant Zmŕtvychvstanie

Masky:

Mad Max: Zbesilá cesta

Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol

Revenant Zmŕtvychvstanie

Strih:

Mad Max: Zbesilá cesta

Stávka na neistotu

Revenant Zmŕtvychvstanie

Sledovačka

Star Wars: Sila sa prebúdza

Výprava:

Mad Max: Zbesilá cesta

Revenant Zmŕtvychvstanie

Marťan

Dánske dievča

Most špiónov

Zvuk - strih:

Mad Max: Zbesilá cesta

Star Wars: Sila sa prebúdza

Revenant Zmŕtvychvstanie

Marťan

Sicario

Zvuk - mix:

Mad Max: Zbesilá cesta

Star Wars: Sila sa prebúdza

Revenant Zmŕtvychvstanie

Marťan

Most špiónov

Vizuálne efekty:

Ex Machina

Mad Max: Zbesilá cesta

Marťan

Revenant Zmŕtvychvstanie

Star Wars: Sila sa prebúdza

Najlepší krátky animovaný film:

Historia De Un Oso (Bear Story)

Prologue

Sanjay's Super Team

Nemôžeme žiť bez kozmu

World of Tomorrow

Najlepší hraný krátky film:

Ave Maria

Day One

Alles Wird Gut (Everything Will Be Okay)

Shok

Stutterer

Najlepší krátky dokumentárny film:

Body Team 12

Chau, beyond the Lines (War Within the Walls)

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

A Girl in the River: The Price of Forgiveness

Last Day of Freedom

zdroj: SITA