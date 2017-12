Do kín prišli nové filmy. Vyberte si Revenant s Dicapriom

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

15. jan 2016 o 8:02 Miloš Ščepka

Ľadová sezóna

(Nom of the North, USA{ India 2016, 86 minút)

Norm je síce divoký ľadový medveď, ale v podstate dobrák. Keď však ľudia ohrozujú jeho domov, rozhodne sa bojovať a odcestuje spoza polárneho kruhu do New Yorku v sprievode troch bláznivých lumíkov. Netuší, že New York je džungľa, v ktorej žijú oveľa silnejšie zvieratá ako je on sám - biznismani. Rodinnou dobrodružnou digitálne animovanou komédiou Ľadová sezóna debutoval Trevor Wall na poli celovečerného filmu.

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

(Česká republika 2015, 85 minút)

Tí, čo vyrastali na kultovom muzikále Ladislava Rychmana Starci na chmelu, sa na pokus nakrútiť jeho modernizovanú obdobu pozerajú s nedôverou. S rovnakou, ako filmová mládež, poslucháči konzervatória, ktorí dostali úlohu naštudovať akýsi starý trápny muzikál spred pol storočia. Hviezdne obsadenú snímku s hudbou Petra Maláska o tom nakrútila česká filmárka juhoslovanského pôvodu Slobodanka Radun.

video //www.sme.sk/vp/32970/

Piata vlna

(The 5th Wave, USA 2016, 108 minút)

Šmejdi z vesmíru chystajú piaty a posledný útok na našu Zem. Netušia však, že medzi pozemšťanmi je i šestnásťročná Cassie Sullivanová (Chloë Grace Moretz), ktorú sa neoplatí nasrdiť. Tak si to aspoň vysnívali americký autor sci-fi pre mládež Rick Yancey a britský režisér J Blakeson, keď sa rozhodli „spraviť pre vedeckofantastické príbehy o votrelcoch to, čo spravil Twilight pre horor a Hry o život pre dystopiu.“ Nech už je to čokoľvek...

Revenant: Zmŕtvychvstanie

(The Revenant, USA 2015, 156 minút)

Zlatými glóbusmi za najlepší film, réžiu a mužský herecký výkon ovenčený film v réžii Mexičana Alejandra Gonzálesa Iñárritu sa inšpiroval skutočnými osudmi lovca kožušín Hugha Glassa (Leonardo DiCaprio), ktorému v zime roku 1823 kumpáni zabili syna a jeho samého nechali vážne zraneného uprostred divočiny. Lenže túžba po pomste je silnejšia, ako infikované rany, nástrahy prírody či zle naladení Indiáni.

Už teraz mi chýbaš

(Miss You Already, USA 2015, 112 minút)

Film podľa úspešnej rozhlasovej hry britskej herečky Morwenny Banksovej rozpráva o kamarátkach Jess a Milly. Poznajú sa odmalička a hoci už prekročili hranice zrelého veku, stále považujú život za fajn zábavu. Až kým Milly nediagnostikujú rakovinu prsníka. Režisérka Catherine Hardwickewová tému stvárnila formou romantickej komediálnej drámy s Drew Barrymorovou a Toni Collettovou v hlavných úlohách.