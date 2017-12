Ako vyzerali krízové, ale rozmarné 30. roky

Možno to znie hrozivo, ale tridsiate roky sa vraj podobali na obdobie, v ktorom práve žijeme. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tridsiate roky sú pre dnešných ľudí dávno zabudnutou a nezaujímavou históriou, ktorá im dnes už nemá čo povedať. Tridsiate roky však až nápadne pripomínajú dnešok a treba povedať, že skôr po tej negatívnej stránke,“ vraví historik Tomáš Černák.

Nestabilná politická situácia v Európe i vo svete, vojnové konflikty či finančné krízy boli súčasťou života vo štvrtej dekáde 20. storočia. Nehovoriac o veľkých sociálnych rozdieloch v spoločnosti, nezamestnanosti, biede a vysťahovalectvu. „S týmito faktormi bolo vo veľkej miere konfrontované aj Slovensko,“ vraví historik.

Menšinové mestské prostredie bolo trochu iné ako agrárny vidiek. V slovenských mestách napriek všetkým negatívam prekvital bohatý kultúrny, umelecký a spolkový život, aký už dnešná generácia nepozná.

„Ľudia sa naučili chodiť do múzeí, do galérií, do kín a divadiel alebo na športové podujatia. Takmer každý sa niekde v niečom angažoval a zaujímal sa o veci verejné. O slovo sa stále viac hlásila mladá slovenská inteligencia a tiež ženy.

Pozitívnu úlohu zohral i rozhlas, ktorý na Slovensku vysielal od roku 1926. O päť rokov neskôr vlastnilo na Slovensku rádio takmer päťdesiattisíc ľudí,“ vraví Černák.

Začal tiež vznikať slovenský film a slovenská populárna hudba. „Na scénu nastúpili František Krištof Veselý a Gejza Dusík. Z divadelných hercov Janko Borodáč, Andrej Bagar alebo Hana Meličková.

Rodinný autoportrét. (zdroj: Anton Šmotlák)

Rodina z 30. rokov. (zdroj: Archív J.Š.)

Kúpalisko Eva v Piešťanoch, mládež sa bavila. (zdroj: Anton Šmotlák)

Hana Meličková ako si ju ešte pamätá najstaršia generácia. (zdroj: Archív J.Š.)

Prekladal sa Milo Urban

Typické pre tridsiate roky na Slovensku podľa historika Ivana Kamenca bolo, že do verejného aj politického života vstupovala generácia mladých ľudí, ktorí boli odchovaní v československých stredných aj vysokých školách. „Táto generácia už neťahala za sebou, či už dobré, alebo menej dobré, dedičstvo z Uhorska.“