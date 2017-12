Adele má štyri nominácie na Brit Awards, pozrite si ostatné

Víťazov britských hudobných cien sa dozvieme 19. februára.

15. jan 2016 o 10:26 sme.sk

Brit Awards odovzdáva od roku 1977 nezisková organizácia British Phonographic Industry zastupujúca stovky hudobných spoločností vrátane najväčších vydavateľstiev.

Medzi nominovanými sa prekvapivo objavila aj zosnulá speváčka Amy Winehouse vďaka soundtracku k filmovému dokumentu o jej živote.

Vyhlasovatelia vzdali úctu aj kapele Eagles of Death Metal, počas koncertu ktorej v parížskom klube Bataclan zahynulo 89 ľudí.

Najviac šancí vyhrať má speváčka Adele so štyrmi nomináciami za album 25, ktorý sa vo Veľkej Británii stal najrýchlejšie predávanými. Štyri nominácie má aj mladá kapela Years and Years a rockový spevák James Bay.

Album roka:

Adele - 25

video //www.youtube.com/embed/YQHsXMglC9A

Coldplay - A Head Full of Dreams

video //www.youtube.com/embed/QtXby3twMmI

Florence + The Machine - How Big How Blue How Beautiful

video //www.youtube.com/embed/XgeKHTcufLY

James Bay - Chaos and Calm

video //www.youtube.com/embed/mqiH0ZSkM9I

Jamie xx - In Colour

video //www.youtube.com/embed/WjNssEVlB6M

Najlepší hudobník/spevák:

Aphex Twin

Calvin Harris

James Bay

Jamie XX

Mark Ronson



Najlepšia hudobníčka/speváčka:

Adele

Amy Winehouse

Florence and Machine

Jess Glynne

Laura Marling



Najlepšia britská kapela:

Blur

Coldplay

Foals

1D

Years & Years



Najlepší začiatočník:

Catfish and Bottlemen

James Bay

Jess Glynne

Wolf Alice

Years & Years



Najlepší britský singel:

Adele - Hello

Calvin Harris and Disciples - How Deep Is Your Love

Ed Sheeran + Rudimental - Bloodstream

Ellie Goulding - Love Me Like You Do

James Bay - Hold Back The River

Jess Glynne - Hold My Hand

Little Mix - Black Magic

Olly Murs/Demi Lovato - Up

Phillip George - Wish You Were Mine

Years & Years - King



Britský producent roka:

Charlie Andrew

Mark Ronson

Mike Crossey

Tom Dalgety



Britský videoklip roka:

Adele - Hello

Calvin Harris and Disciples - How Deep Is Your Love

Ed Sheeran - Photograph

Ellie Goulding - Love Me Like You Do

Jessie J - Flashlight

Little Mix - Black Magic

Naughty Boy ft Beyonce - Runnin’

1D - Drag Me Down

Sam Smith - Writing’s On The Wall

Years & Years - King



Najlepší medzinárodný hudobník/speváčka:

Drake

Father John Misty

Justin Bieber

Kendrick Lamar

The Weeknd



Najlepšia medzinárodná hudobníčka/speváčka:

Ariana Grande

Bjork

Courtney Barnett

Lana Del Rey

Meghan Trainor



Najlepšia medzinárodná kapela

Alabama Shakes

Eagles of Death Metal

Major Lazer

Tame Impala

U2