Bowieho album Blackstar je na prvom mieste britského rebríčka

Medzi 40 najpredávanejšími albumami v Británii desať Bowieho albumov.

15. jan 2016 o 22:32 TASR

LONDÝN. Posledný album britského rockového hudobníka Davida Bowieho "Blackstar", vydaný dva dni pred smrťou tohto umelca a v deň jeho 69. narodenín, sa vyšplhal na prvé miesto britského rebríčka albumov.

Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Podľa piatkového oznámenia je medzi 40 najpredávanejšími albumami v Británii desať Bowieho albumov.

Spevák a skladateľ David Bowie zomrel v nedeľu 10. januára na rakovinu.

Z albumu "Blackstar", ktorého texty hĺbajú nad životom a smrťou, sa predalo takmer 150.000 nosičov všetkých druhov. Bowie tak má už svoj desiaty album na prvej priečke rebríčka a pripravil o prvenstvo aj album "25" britskej speváčky Adele.

Posledný album tohto legendárneho Brita "Blackstar" je plný symboliky, ktorá naznačuje, že umelec vedel o svojom blížiacom sa konci. Album je čiastočne jazzový, obsahuje však aj prvky industriálneho rocku, folkpopu, baladických kompozícií či hip-hopu.

Medzi TOP 40 albumami je na piatom mieste Bowieho výber "Nothing Has Changed", na 11. mieste "The Best of 1969/1974", na 14. priečke "Hunky Dory", na 17. priečke "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" a na 18. mieste "Best of Bowie".

V rebríčku TOP 40 sa nachádzajú aj Bowieho albumy "Aladdin Sane", "The Next Day", "Low" a "Diamond Dogs".

