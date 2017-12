Jánošík nás má spájať, nie rozdeľovať

Vroclav je Európskym hlavným mestom kultúry. Jeho primátor chce tento štatút ochrániť pred politikou

17. jan 2016 o 18:37 Małgorzata Wojcieszyńska

Kto povedal prvú vetu v poľštine? Prezradí to RAFAL DUTKIEWICZ, primátor Vroclavu, ktorý má na radnici úspech už trinásť rokov. Tento víkend jeho mesto ožilo ako Európske hlavné mesto kultúry 2016.

Na čo z dejín Vroclavu ste najviac pyšný?

„Napríklad na to, že IQ vymyslel jeden z vroclavských vedcov a že v predvojnovom Vroclave žilo až desať nositeľov Nobelovej ceny. Ďalší obyvateľ, kardinál Bolesław Kominek bol jedným z autorov zmierenia medzi Poliakmi a Nemcami.“

Čo to znamenalo?

„V roku 1965 poslali poľskí biskupi nemeckým biskupom list, v ktorom napísali: Odpúšťame a prosíme o odpustenie. Kardinál Kominek vysvetľoval, že nacionalizmus patrí do minulosti a našou budúcnosťou je spoločná Európa. Bolo to dlho pred vznikom Európskej únie, ale on už vtedy hovoril o spoločnej federácii s otvorenými hranicami. V nej sa bude treba zriecť časti svojej suverenity, len vtedy bude v Európe blaho a mier. Upozorňujem, že táto myšlienka pochádza z Vroclavu z polovice šesťdesiatych rokov.“

Poľský Vroclav žil tento víkend desiatkami kultúrnych podujatí. Režisérom otvorenia bol Brit Chris Baldwin, autor ceremoniálu olympijských hier v Londýne. (zdroj: FOTO - FILIP BASARA)

Niektorým sa takáto vízia sveta nepáči. Počas nedávnej manifestácie nacionalistov na Hlavnom námestí podpálili bábku predstavujúcu Žida. Také incidenty imidžu mesta nepomáhajú.

„Podal som žalobu na prokuratúru a dúfam, že vinník bude potrestaný. Svet je tak skonštruovaný, že neexistujú ideálne spoločnosti. Ani Bratislava, ani Berlín, ani Paríž sa nemôžu pýšiť tým, že nemajú zlodejov. A aj keby sme sa neviem ako snažili, priestupkom nezabránime. Ide o to, aby boli rýchlo odsúdené a eliminované. Našťastie, kandidátky nacionalistov sa v Poľsku počas volieb netešia veľkému záujmu. Relatívne najmenej hlasov získavajú práve vo Vroclave. Na moju žiadosť vyšli ľudia do ulíc, aby proti tejto nacionalistickej skupine protestovali. Medzi rečníkmi boli rektori vysokých škôl, zástupcovia všetkých vierovyznaní a cirkví. Všetci sa solidárne postavili vedľa seba a povedali, že také správanie neakceptujú.“