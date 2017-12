Šľahačkoví králi sa dali dokopy pred deväťdesiatimi rokmi

Nerozluční Laurel a Hardy mali k sebe blízo aj v súkromí.

18. jan 2016 o 15:12 Erika Litváková

Humor vo dvojici sa spravidla násobí o to viac, o čo sa každý z členov dua líši alebo je v protiklade k tomu druhému. V temperamente, charaktere aj vo výzore.

Na situačnom stretnutí dvoch rozdielnych ľudských svetov vyrástla aj jedna z najzábavnejších filmových dvojíc všetkých čias, Laurel a Hardy. Fenomén zabávačov v dvojbalení tak získal predobraz, ktorému nebolo jednoduché konkurovať.

Každá dvojica, ktorá prišla po nich, si musela nájsť vlastný recept, pretože tí dvaja boli neopakovateľní. Televízna spoločnosť BBC One už dlhšie avizuje pre rok 2016 komediálny film Stan and Ollie, chystá sa tak ďalšej generácii divákov ponúknuť zážitok z komiky Laurela a Hardyho vo veľkom rozlíšení na pozadí ich úspešného turné po Veľkej Británii v roku 1953.

Šľahačky a naháňačky

Na tom, ako dobromyseľný, vždy prajný a detinsky naivný Laurel vďaka svojej nešikovnosti a popletenosti privádza do vývrtky otcovsky rozvážneho, trochu premúdreného a veľadôležitého pupkáča Hardyho, sa roky zabával celý svet.

Na gagoch plných demolačných naháňačiek, šľahačkových vojen a predvídateľne katastrofických frašiek sa schuti smial detský aj dospelý divák. Vo filme Smotanová revolúcia (The Battle of the Century, 1927) v najväčšej šľahačkovej apokalypse v histórii kinematografie sa spotrebovalo viac než tritisíc tort a ani čas neubral nič z jej pôvabov.

video //www.youtube.com/embed/aHY5SM0YFv0

Akokoľvek v rôznych krajinách dvojicu nazvali – napríklad v Nemecku Dick a Doof, v Taliansku Cric a Croc, v Španielsku El Gordo a El Flaco, v Poľsku Flip a Flap - alebo ich volali rovnako ako v Amerike Laurel a Hardy či Stan a Ollie, všade boli nesmierne populárni. Chudý a tučný spoločne dokázali pred kamerami rozohrať to najabsurdnejšie vypointované crescendo scénok prešpikovaných originálnymi grimasami.

Ako ich volali v iných krajinách Albánsko - Olio me Stelion

Brazília - o Gordo e o Magro

Dánsko - Gøg og Gokke

Egypt - El Tikhin Ouel Roufain

Estónsko - Paks ja Peenike

Fínsko - Ohukainen ja Paksukainen

Francúzsko - Laurel et Hardy

Grécko - Xonapoe and Azsnoe

Holandsko - de Dikke en de Dunne

Irán - Chagh va Laghar

India - Jaadya Aani Radya

Izrael - Hashamen ve Haraze

Kórea - Hol-jjug-i wa Dkung-ddung-i

Maďarsko - Stan és Pan

Malta - l-Ohxon u l-Irqiq

Nemecko - Dick und Doof

Poľsko - Flip i Flap

Portugalsko - o Bucha and o Estica

Rumunsko - Stan and Bran

Srbsko - Stanlio i Olio

Španielsko - el Gordo y el Flaco

Švédsko/Nórsko - Helan og Halvan

Taliansko - Stanlio e Ollio, Cric e Croc

Turecko - Sisman ve Zaif

UK / USA - Laurel and Hardy/ Stan and Ollie

Laurelov začudovaný výraz, keď si nadvihne klobúk a bezradne sa poškrabká po hlave nad každou galibou, ktorej je nechceným strojcom, aj Hardyho uprene stoický pohľad do kamery po tom, ako sa stane obeťou Laurelových neúmyselných nástrah, to všetko je dodnes súčasťou spoločnej pamäti viacerých generácií divákov.

Jeden je málo

Keď sa stretli, obaja herci mali už za sebou nemalé, viac-menej úspešné filmové skúsenosti a na konte desiatky filmov. No až vo dvojici, v ich malebnej nesúrodosti sa naplno odkryl výnimočný komický potenciál. Šikovne si to uvedomil aj slávny režisér Hal Roach, pod ktorého producentskou strechou boli začiatkom dvadsiatych rokov angažovaní.