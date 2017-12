Bowieho album Blackstar obsadil prvé miesto rebríčka Billboard 200

Do britských rebríčkov sa po smrti speváka Davida Bowieho vrátilo jeho 19 albumov.

18. jan 2016 o 21:18 SITA

LONDÝN. Album Blackstar nedávno zosnulého britského rockového speváka Davida Bowieho dosiahol v americkom hudobnom rebríčku predajnosti Billboard 200 prvé miesto. Ide o vôbec prvý z jeho albumov, ktorý sa dostal až na vrchol tohto rebríčka, informovala dnes stanica BBC.

Blackstar vyšiel 8. januára na umelcove 69. narodeniny, Bowie však o dva dni nato podľahol rakovinovému ochoreniu. V USA sa doposiaľ predalo 181.000 kópií tohto albumu.

Bowieho najvyššie umiestneným albumom bol doposiaľ titul The Next Day z roku 2013, ktorým sa po desaťročnej prestávke nečakane vrátil na scénu. V rámci Billboard 200 vtedy sa vtedy vyšplhal na druhé miesto.

Blackstar je prvým albumom od novembra 2009, ktorý sa vyšplhal na prvú priečku amerického hudobného rebríčka po smrti svojho autora. V roku 2009 takýto úspech zaznamenal album This Is It od Michaela Jacksona.

Do prestížneho rebríčka vstúpilo tento týždeň ďalších deväť Bowieho albumov, pričom kompilácia Best of Bowie dosiahla štvrté miesto, kým The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars skončil na 21. pozícii.

Do britských rebríčkov sa po Bowieho smrti vrátilo jeho 19 albumov.