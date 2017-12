Šéf Springsteen prichádza s komorným albumom

Po piatich rokoch strávených v obnovenej skupine E-Street Band sa Bruce Springsteen vracia s novou sólovou nahrávkou. Devils and Dust je názov jeho poloakustického albumu, ktorý vychádza koncom apríla. Oznámil to americký hudobný magazín The Rolling ...

12. apr 2005 o 8:30

Bruce Springsteen (vľavo) a Bono počas spoločného vystúpenia pri uvedení skupiny U2 do Rock and Roll Hall of Fame v New Yorku 15. marca. FOTO - TASR/AP



Po piatich rokoch strávených v obnovenej skupine E-Street Band sa Bruce Springsteen vracia s novou sólovou nahrávkou. Devils and Dust je názov jeho poloakustického albumu, ktorý vychádza koncom apríla. Oznámil to americký hudobný magazín The Rolling Stone.

Podľa tohto prestížneho časopisu nahrávka nadväzuje na Springsteenov predchádzajúci akustický výlet The Ghost Of Tom Joad (1995) a obsahuje piesne, ktoré vznikli v druhej polovici 90. rokov, počas jeho sólového turné. Na svoje vydanie museli počkať, pretože spevák sa rozhodol pre comeback so svojím E-Street Bandom. A ďalší odklad spôsobil tragický 11. september v New Yorku, na ktorý Springsteen reagoval albumom The Rising (2002).

"Väčšinu piesní som napísal v hoteloch," spomína autor hitov ako Born In The USA, Thunder Road alebo Streets of Philadelphia. "Po koncertoch som často skladal. Zostal mi môj hlas, s ktorým som mohol napísať všetky tieto príbehy, pretože som hral sám a nemusel prekričať kapelu."

Nový album vznikol pod dohľadom producenta Brendana O'Briena (Pearl Jam, Bob Dylan), ktorý si na ňom zahral na basu. Springsteena sprevádza aj bubeník Steve Jordan a huslistka Soozie Tyrellová. Zostávajúce nástroje - gitary, dychy alebo klávesy nahral Springsteen, pokúšajúci sa vystihnúť surovú a temnú atmosféru, ktorá má blízko k súčasným nahrávkam alternatívnej country.

Spevák, ktorého niektorí kritici označili za "svedomie Ameriky", sa na Devils and Dust vracia k imigrantským príbehom, odohrávajúcim sa na americko-mexických hraniciach. Horúcou témou je vojna v Iraku, ktorej venoval titulnú pieseň: "Je to skladba o vojne z pohľadu vojaka v Iraku, ale môže mať viacero vysvetlení." Iná skladba Reno, pojednávajúca o prostitútke, Springsteenovi vyniesla nálepku "varovanie pre rodičov" na obal albumu, pretože obsahuje pasáže o análnom sexe. Najstaršou skladbou je All The Way Home, ktorá vznikla ešte v roku 1991.

Spolu s albumom vyráža spevák na sólové turné, prvé tohto druhu od vystúpení k albumu The Ghost Of Tom Joad, počas ktorého sa zastavil aj v Prahe. "Hrať sám, znamená vytvoriť dramatickosť a intimitu pre publikum, ktoré vie, že spievam iba preň. Môže to mať rovnaký účinok ako rocková skupina," vysvetľuje Springsteen.

Počas dlhšej koncertnej šnúry, ktorá sa začne v USA a neskôr sa presunie aj do Európy, plánuje zahrať aj akustické verzie starších skladieb. "Nečakajte odo mňa nejaké turné najväčších hitov," varuje potenciálnych kupcov lístkov 55-ročný spevák, ktorý debutoval v roku 1972 albumom Greetings From Asbury Park, N. J.

K najlepším nahrávkam "šéfa", ako ho familiárne pomenovali kritici po úspechoch so skupinou E-Street Band v osemdesiatych rokoch, patria albumy Born to Run (1975), The River (1980), Nebraska (1982), Born In The USA (1984), ktorým sa z neho stala svetová štadiónová hviezda.

Po rozpustení sprievodnej superskupiny sa vydal na sólovú dráhu a deväťdesiate roky strávil väčšinou v ústraní. Po veľkom comebacku s E-Street Bandom sa minulý rok predstavil ako líder turné Vote For Change Tour, ktoré zbieralo prezidentské hlasy pre demokratického kandidáta Johna Kerryho. (peb)