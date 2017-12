Staviť sa, že Leonardo DiCaprio vyhrá Oscara, je stále riziko

Americký herec mal mať prestížnu cenu už dávno doma. Za tieto filmy:

19. jan 2016 o 17:09 Kristína Kúdelová

Toto bude rok Leonarda DiCapria, predpovedá herečka Kate Winslet, keď príde reč na Oscary. Je to jeho kamarátka, už odvtedy, ako spolu hrali v Titanicu, a je teda samozrejmé, že mu dopraje cenu, ktorú už sama doma má.

Leonardo DiCaprio Oscara ešte nikdy nedostal, to už vedia asi všetci, čo sledujú správy, ktoré vo svete sprevádzali premiéru filmu Revenant: Zmŕtvychvstanie. Nič iné sa v nich nezvýrazňuje, len to, že v hlavnej úlohe žiari ten, koho si americká akadémia doteraz nevšimla. Nabádajú ľudí, aby utekali do stávkových kancelárií a na jeho prvom víťazstve skúsili zarobiť.

„Tento rok by sa to už mohlo stať, myslím si, že to cítiť vo vzduchu,“ cituje rovnako naladenú Kate Winsletovú agentúra Reuters. „Všetci mu to doprajú, bolo by to skvelé.“

DiCaprio možno nie je takou autoritou a osobnosťou, akou je napríklad Robert Redford. Aj keď sa snaží upozorňovať na ekologické problémy a zháňa peniaze na ich riešenie, v živote ho najviac charakterizuje to, že je populárny herec. Jeho popularita je viditeľnejšia ako to, že si ako herec nikdy nevybral zlý film a talent prejavil už ako tínedžer. Ako sa asi cítil, keď v roku 1998 získal Titanic štrnásť nominácií na Oscara, no on v tom dlhom zozname nebol?

Kate Winslet sa zrejme nemýli, keď teraz niečo cíti vo vzduchu. Dráma Revenant: Zmŕtvychvstanie je udalosťou sezóny, DiCaprio sa na nej narobil psychicky aj fyzicky. Nikoho neprekvapí, keď ho nepredbehne ani Michael Fassbender s úlohou Steva Jobsa, ani Eddie Redmayne s Dánskym dievčaťom.

Kým však americká filmová akadémia rozhodne, komu cenu pre najlepšieho herca 28. februára odovzdá, pripomíname, že podobnými úvahami sa už svet kinematografie niekoľkokrát zapodieval. Toto sú príklady, keď to pre Lea DiCapria vyzeralo takmer na tutovku, a predsa sa nič nestalo: