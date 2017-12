Imagine Dragons ukázali, že keď spoznáte tmu, viac si vychutnáte svetlo

Poriadne nahlas, zvučne a oslnivo. Tak sa včera prvýkrát predstavila slovenským fanúšikom americká kapela Imagine Dragons.

20. jan 2016 o 9:43 Monika Grešová

Šesť veľkých vertikálnych obrazoviek svieti žiarivým modrým svetlom a osvetľuje beznádejne vypredané publikum v bratislavskej Aegon Aréne. Na pódium vybieha zostava amerických hudobníkov. Na rockové ikony nepôsobia drzo, dravo ani príliš sebavedomo, skôr ostýchavo a pokorne. Až kým nezačnú hrať.

(zdroj: Michal Lukáč)

Energiou sa nešetrilo

Na ich drobné dvadsaťminútové oneskorenie zabudli fanúšikovia hneď pri prvých slovách piesne Shots z druhého albumu Smoke+Mirrors, v ktorých hlavný vokalista Dan Reynolds spieva o tom, ako ho mrzí všetko, čo urobil. „Necítil som sa dnes dobre,“ zneli prekvapivo prvé slová, ktoré adresoval fanúšikom. „Dostal som správu od kamarátky doma v Amerike, ktorá trpí rakovinou v štvrtom štádiu, aj ona mala dnes zlý deň. Vtedy som si uvedomil, aký som vďačný za to, že tu dnes môžem stáť.“

A aj keď potom už spevák slovami nasmerovanými k publiku medzi jednotlivými piesňami šetril, do svojho vystúpenia sa vložil absolútne zanietene. Akoby hudba prechádzala každou bunkou v jeho tele – tancoval, skákal, padal na kolená a energia z neho sálala do všetkých strán.

(zdroj: Michal Lukáč)

(zdroj: Michal Lukáč)

Zazneli piesne ako Roots, I’m so sorry a Gold, fanúšikov rozvášnili aj hity Demons, It’s time či On the Top of the World z prvého albumu Night Visions. Reynoldsov nádherne zafarbený barytón vynikol najmä počas intímnej akustickej cover verzie skladby Forever Young od Alphaville a svoje kvality predviedol v krátkom sólo výstupe aj bubeník Daniel Platzman a gitarista Daniel Wayne Sermon. Každou piesňou podčiarkovali autentickosť svojej hudby a dokazovali, aká je hymnická a povznášajúca.

Záver pohltila rádioaktivita

Vizuálnym centrom koncertu boli veľké obrazovky, na ktorých sa premenlivo premietali rôzne, miestami až psychedelické výjavy. Šplhal sa po nich dym alebo sa do diaľky rozpínali korene stromov. Atraktívne svetelné efekty nemali tendenciu dominovať za každú cenu, diváci sa pár krát medzi jednotlivými piesňami ocitli v úplnej tme. No len preto, aby si ďalší výbuch svetiel ešte viac vychutnali.

(zdroj: Michal Lukáč)

(zdroj: Michal Lukáč)

Žiadna pieseň však tak nepodčiarkla pulzujúce perskusné vystúpenie Imagine Dragons, ako hit Radioactive, ktorý postavil na nohy aj väčšinu sediaceho publika. Originálnu pieseň, ktorej klip má dnes už takmer 500 miliónov prehratí na Youtube, kapela zavŕšila inštrumentálnym finále, červenými lasermi a blikajúcimi stroboskopickými svetlami a zabezpečila tak znamenité zmyslové preťaženie. S divákmi sa rozlúčili s prídavkom The Fall, počas ktorej už priestorom arény lietali farebné konfety a Dan Reynolds na konci sľúbil, že sa ešte určite na Slovensko vrátia.