Vlado Janček v Od_veci FM

Štyria mladí humoristi privítajú básnika a jeho ďalšie tváre.

21. jan 2016 o 0:23 Monika Grešová

Vlado Janček v Od veci_FM

TIP / Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava 20.00

Museli zjesť niečo z piatka, kaká matka, kaká Katka. Znie jedna z mnohých vtipných a šteklivých mikrobásničiek Vlada Jančeka. Zatiaľ ich vydal v dvoch zbierkach a aj keď sú to knižky útle a vojdú sa do vrecka, myšlienok a nápadov do nich pomestil neúrekom. Pretože slovné hračky sú mu blízke. A improvizácia niekedy ešte bližšia, čo elegantne dokazuje na početných čítačkách a básnických performanciách.

(zdroj: ARCHÍV RTVS)

Dnes tento veľký milovník slov zavíta medzi partiu štyroch mladých humoristov z rozhlasovej šou Od veci. A uvidí sa, kto z koho. Zrejme čosi porozpráva aj o čerstvom preklade morbídnych básničiek Tima Burtona, ktoré práve vyšli v zbierke O Slávkovom neslávnom konci a ďalšie burtonovky.

Príde aj so svojou osobitou červenou gitarou sťaby treťou pažou, na ktorej hrá v kapele Saténové ruky? Nechajme sa prekvapiť.

(mog)

Bez lásky

Krst knihy / KC Dunaj, Bratislava 18.00

Neúnavným zdrojom literárnych príbehov sú medziľudské vzťahy, tie mužsko-ženské často zaostrujú na manželské zväzky a ich otrasy, popri ktorých sa odvíjajú spletité životné cesty mnohých ďalších osudov. Zalovila v nich autorka Iris Kopcsayová.

(zdroj: DREWO A SRD)

Vo svojom spisovateľskom debute Bez lásky, označovanom aj ako erotický román, postavila príbeh na vzťahu muža a ženy, v ktorom sa usiluje prepojiť dva zdanlivo nespojiteľné literárne svety – červenú knižnicu a intelektuálnu literatúru. Kniha vraj sľubuje vzrušujúce čítanie a zemitý, minimalistický pisateľský štýl, odkazujúci na tradíciu slovenskej literatúry v podobe diel Rudolfa Slobodu. Knihu dnes večer uvedú do života v KC Dunaj.

(ea)