Noví Starci na chmelu nechcú prekonať originál

Muzikál poľskej režisérky Slobodanky Radun nie je jednoznačnou prehrou, ale nevyťažil z potenciálu.

20. jan 2016 o 18:38 Miloš Ščepka

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Noví Starci na chmelu nie sú takí zlí, ale majú problémy

Na rodinné striebro sa nesiaha. Nikto nenakrúca nové verzie Spievania v daždi, Hello, Dolly!, West Side Story či Pomády. A ak áno – ako v prípade pripravovaného My Fair Lady –filmári spravia všetko pre to, aby zájdené striebro vyleštili. Aby prerábka bola úchvatnejšia a remeselne dokonalejšia ako pôvodina. Česká novinka Muzikál aneb Cesty ke štěstí, inšpirovaná legendárnou žánrovkou Starci na chmelu, nechce prekonať originál. Nejde o remake, ale o tínedžerskú melodrámu: konzervatoristi dostanú za úlohu naštudovať na letnom sústredení starý český muzikál.

Amerika je plná úspešných filmov i seriálov zo zákulisia hudobných divadiel. Ich operetný dej zväzuje kánon, ale účinkujú krásni mladí ľudia a hudobné, spevácke či tanečné výstupy sú strhujúce.

I v novom českom filme sú kvalitné muzikálové čísla. Sila originálu sa nezaprie ani v modernizovanej choreografii Dany Morávkovej. Horšie to je so scenárom aj s réžiou. Václav Sadílek mladší a Jiří Mádl neprichádzajú s novým generačným pohľadom na klasické dielo. Napísali nenáročný, neprekvapivý príbeh s plytkými postavami a mizernou dramaturgiou, ktorý rozpačito plynie odnikiaľ nikam. Nie je paralelou k muzikálu, ani sa s ním neprelína a okrem citátov ho nijako nevyužíva.

Režisérka juhoslovanského pôvodu Slobodanka Radun má televíznu prax. Spevácke a tanečné čísla nasnímala obstojne, nedokázala ich však zladiť so zvyškom. Hoci obsadila i klasikov žánru Josefa Laufera a Jiřího Korna, nijako ich nevyužila. Zbytočných postáv je prekvapivo veľa. Nemá problém len so žánrom, s obsahom, pútavým vykreslením vzťahov, ale i s formou – výstavbou jednotlivých scén. Tak ako celý film, aj samostatné scény sa končia bez vyvrcholenia, bez pointy, rozpačito, do stratena. Nebyť hudobných čísel, pôsobili by umelo až uspávajúco.

Našťastie im dokázali vdýchnuť zdanie života mladí zaujímaví herci. Hoci scenár a réžia nedávajú veľa príležitostí, synovia slávnych otcov Adam Mišík a Vladimír Polívka pôsobia osviežujúco autenticky. Anna Fialová ako osudové dievča mnohých podôb strháva na seba prirodzenou živelnosťou i pôvabom toľko pozornosti, že z konzervatoristky Terezky robí hlavnú ženskú rolu. Zato Vica Kerekes ako pedagogička Beáta, rozprávajúca podivnou česko-slovensko-maďarskou „babištinou“, zostáva nevýrazná.

Film teda nie je jednoznačnou prehrou, ignoruje však potenciál témy, žánru i obsadenia. Jeho problémom zostáva aj adresát. Fanúšikovia Starcov na chmelu by radšej privítali v kinách zrekonštruovaný originál. A pre mladé publikum je zasa Rychmanova klasika – slovami hrdinov snímky – dávno prekonaná starina.