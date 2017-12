Naivná maľba maďarskej umelkyne Jolán Oláhovej v Pezinku

12. apr 2005 o 8:01 SITA

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Výber z tvorby maďarskej naivnej maliarky Jolán Oláhovej predstaví výstava v Galérii Insitného umenia v Schaubmarovovom mlyne v Pezinku, ktorej vernisáž bude v sobotu o 15:00. Jolán Oláhová (1932) žije v maďarskom Salgótarjáne a výtvarnému umeniu sa začala intenzívne venovať až koncom 70. rokov, keď pre srdcovú chorobu odišla do invalidného dôchodku. Maľovať sa naučila od svojho manžela Andrása Balogha Balázsa, tiež neškoleného výtvarníka, v jej tvorbe sa však odráža silný výtvarný inštinkt pre tvar a je charakteristická ľahkosťou práce so štetcom a výraznými žiarivými farbami. Jolán Oláhová prepája reálny svet so spomienkami, ktorými sprítomňuje starodávny, dnes už neexistujúci spôsob života, príznačný spätosťou s prírodou. Pre autorku sú typické tvarové deformácie, negovanie anatómie a používanie významovej perspektívy. Veľkosti figúr a predmetov sú priamo úmerné ich dôležitosti.

Výstavu prezentujúcu 31 diel Jolán Oláhovej, ktorej koncepciu vytvorila Gabriela Uhl z Budapešti v spolupráci s Katarínou Čiernou zo Slovenskej národnej galérie (SNG), si možno pozrieť v Galérii Insitného umenia na Cajlanskej 255 v Pezinku denne okrem pondelka v čase od 10:00 do 17:00 až do 12. júna. Agentúru SITA informovala Mária Čorejová zo SNG, ktorá je spolu s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky Bratislava organizátorom výstavy.