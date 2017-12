Sýrsky prekladateľ: Umrieť v Homse je jednoduchšie, ako byť emigrantom

V decembri ste dostali v Bratislave Cenu P. O. Hviezdoslava za preklady slovenských diel do arabčiny. Vedeli ste predtým vôbec, kto je Hviezdoslav?

Aby som bol úprimný, videl som iba jeho pomník v Bratislave, mám odtiaľ aj fotografiu. Ale keď som mal cenu dostať, preštudoval som si o ňom a zistil som, že je to významná osobnosť v slovenskej literatúre. Plánujem v budúcnosti niečo od neho preložiť, dúfam, že sa mi to podarí.

Žijete v ťažko skúšanom Homse. Aká je momentálne situácia? Do akej miery sa doma cítite bezpečne?

O bezpečí sa nedá hovoriť. Chvíľu si myslíte, že sa nič nedeje, a naraz počujete výbuch a znovu sa začína prílev ranených, samých bezbranných ľudí do nemocnice.

Ako vyzerá ulica, na ktorej bývate? Nie je zbombardovaná?

HOMS Homs je vyše polmiliónové mesto, tretie najväčšie mesto v Sýrii, hlavné mesto guvernorátu Homs, ktoré sa nachádza na sever od hlavného mesta Damask. V rokoch 2011 – 2014 bolo obkľúčené, stalo sa miestom hlavných vojenských konfliktov medzi vládou a povstalcami, ktorých bolo baštou. V máji 2014 sa opozícia stiahla, ale v meste aj tak pokračovali krvavé zrážky medzi náboženskými skupinami. Väčšinu obyvateľov tvoria sunniti, žije tu však aj alávitská a kresťanská menšina. V decembri sa začala evakuácia posledných stoviek povstalcov, ale aj časti civilistov z oblasti Wáir. Evakuácia je súčasťou prímeria, na ktorom sa dohodli vláda a opozícia. V máji 2015 sa uskutočnila pod záštitou OSN podobná evakuácia starého mesta Homsu, dnes už prevažne zničeného. Homs sa má vrátiť pod vládnu kontrolu. Situácia je však stále napätá, ešte v decembri došlo k trom výbuchom samovražedných atentátnikov i nástražných bômb, pri ktorých zahynulo viac ako tridsať ľudí.

Naša ulica je zatiaľ mimo nebezpečenstva, ale hustota obyvateľov je tu vysoká, pretože sa k nám presťahovalo veľa tých, ktorých štvrte zbombardovali.

Ako je to so zásobovaním?

Všetko sa dá dostať, ale je hrozná drahota.

Sú boje medzi náboženskými skupina citeľné v každodennom živote? Aj obyvateľstvo sa delí na prívržencov povstalcov alebo naopak vlády?

Nerád sa miešam do politiky, ale to, čo dnes vidíme v Sýrii je umelo vyvolané. Celá vojna je mimo vôle Sýrčanov. Ide o boj veľmocí, my s tým nemáme nič spoločného a nemôžeme to ani ovplyvniť. Sme len obeťami toho, že veľmoci si medzi sebou vyrovnávajú účty.

Väčšinu obyvateľov Homsu tvoria síce sunniti, máte tam aj alavitskú či kresťanská menšinu, však?

Kresťania sú pôvodní obyvatelia Sýrie, nikto ich ako menšinu nevníma, naopak, veľmi si ceníme, že máme ich medzi nami.

Neuvažovali ste o presťahovaní sa či presídlení do inej krajiny?

Keď sme o tom neuvažovali predtým, keď bola situácia v Homse ešte horšia, tak tu hádam ešte vydržíme. Ale keďže nikto nevie, čo bude zajtra, aj naše sťahovanie možno príde do úvahy. Veľa lekárov, ale aj ľudí iných profesií zo Sýrie už odišlo. Možno, že umrieť tu je jednoduchšie, ako byť emigrantom. Je pre nás neznesiteľné, keď vidíme, ako sa niektoré krajiny správajú k utečencom.

Ako ovplyvňuje vojnový stav vašu bežnú lekársku prax?