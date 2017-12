Niekorí spisovatelia vedeli, že ďakovnú reč si chystať nemusia

John Steinbeck, Ernest Hemingway a William Golding majú okrem prestížnych literárnych cien ešte niečo spoločné. Všetci sú belosi, tak ako väčšina oceňovaných.

21. jan 2016 o 19:17 Monika Grešová

Nobelove ceny za literatúru nikdy nemali žiadny užší ani širší zoznam finalistov, ktorý by porotcovia odkryli médiám tak, ako to robia akademici pred Oscarmi. Vždy sa mohlo len nepodložene špekulovať alebo veriť tipom ľudí, čo sa v literárnom svete vyznali. Málokedy však medzi tipmi figurovalo meno človeka, ktorý by nebol beloch.

Boli iba dvaja

Medzi doterajšími stodvanástimi laureátmi by sme nobelistov inej farby pleti veľmi rýchlo spočítali.

Historicky prvým Afričanom, ktorý cenu získal, bol až v roku 1986 Nigérijčan Wole Soyinka. Dovtedy boli v zozname oceňovaných spisovateľov väčšinou Angličania, Nemci, Francúzi či Škandinávci. V roku 1993 bodovala ako prvá Afroameričanka Toni Morrison, odvtedy už nik. Máme v tom vidieť sprisahanie či iné súvislosti?

„Medzi elitárstvom a rasizmom je len tenká hranica. V záležitostiach týkajúcich sa jazyka a kultúry môže rozdiel niekedy úplne vymiznúť,“ povedal počas ďakovnej reči pri preberaní Man Bookerovej ceny škótsky spisovateľ James Kelman. Zaiste cítil zadosťučinenie, pretože nikdy pred ním žiadny Škót túto prestížnu cenu nedostal.