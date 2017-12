Marek Geišberg: Nie som frajerkár

MAREK GEIŠBERG, známy predtým skôr ako divadelný herec Slovenského komorného divadla v Martine, sa stal v posledných rokoch tvárou televíznej obrazovky. Pravidelne ho vídame v reklame a pred pár dňami sa vrátil ako Adam Bernát, hlavný hrdina seriálu RTVS Kolonáda.

22. jan 2016 o 1:15 Iris Kopcsayová

Ako sa vám pozdávajú nové diely Kolonády?

Nemám televízor, nevidel som teda upútavky a nebudem ani pozerať seriál. Väčšinou si nepozerám svoju robotu. Pre mňa sa práca končí poslednou klapkou.

Aký dojem zo scenára ste mali pri nakrúcaní?

Napísané to bolo slušne, pekne to nadviazalo na diely z prvej série. Do príbehu vstupuje nová postava, žena s malým dieťaťom. Rozvinie sa niekoľko zaujímavých dramatických konfliktov, čo ponúka viacero príležitostí na celkom pekné situácie. Myslím si, že sa to vcelku podarilo.

Novou postavou myslíte partnerku hlavného hrdinu?

Áno, hrá ju Anka Rakovská.

Téma seriálu vás zaujala?

Je to klasický vzťahový seriál, tento formát je už na Slovensku známy. Vďaka tomu, že RTVS sa rozhodla robiť ho trochu filmovejším spôsobom, teda príbeh je uzavretý len do trinástich častí, zdá sa mi byť lepší ako denné seriály. Mám z toho lepší pocit, keď príbeh niekam speje, oblúk sa uzavrie, ako keď sa pozeráte na seriál, ktorý nemá konca kraja.

V zahraničných seriáloch z nemocničného prostredia sa divák dozvie aj niečo o práci lekárov, kým u nás sa takéto seriály zameriavajú len na vzťahy. Nemáte ten dojem?

Áno, to bol aj kameň úrazu prvej série. No v druhej sérii prebehli tuším až tri operácie, kde nám asistovali skutoční lekári a skutočné sestry, čím by sa mal seriál viac priblížiť realite. Uvidíme, koľko tam toho tvorcovia nechajú, ale nakrúcanie v operačnej sále bolo jednou z najťažších častí. Malo by to byť zobrazené verne. Uvidíme. Teda ja nie, ale diváci áno.

Najlepšie sa cíti na divadelných doskách. (zdroj: Branislav Konečný)

Takže vy si to ani omylom nepozriete?

Nie omylom, ale keď už budem mať čas a chuť, tak si pozriem nejakú časť, aby som mal zhruba predstavu, aký je výsledok.

Nepozeráte sa na seba ani zo študijných dôvodov?