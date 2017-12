Joseph Goebbels - to je ten Gloch z Pána Prsteňov?

Táňa Pauhofová hrá Lídu Baarovú vo filme Filipa Renča. Zaslúžila by si lepšiu príležitosť

22. jan 2016 o 17:09 Kristína Kúdelová

Toto ani nemohol Filip Renč myslieť vážne. Sfilmoval komplikovaný príbeh o Líde Baarovej a urobil z toho takú šou, pri ktorej sa strácajú akékoľvek dôvody, prečo ho osud českej herečky donútil, aby sa zdvihol a začal pracovať.

V predvojnovom Československu bola Lída Baarová hviezdou a aj Berlín čoskoro zistil, že vo filme z nej vyžaruje magická moc. O niekoľko rokov neskôr mala na stole ponuku z Hollywoodu, štúdio Metro Goldwyn Mayer ju vyzývalo, aby riskla cestu za oceán. Neriskla. V Nemecku mala veľkého priaznivca, ministra propagandy Josepha Goebbelsa, vravela, že sa doňho zaľúbila.

video //www.youtube.com/embed/BqR_IizF3VE

Dnes by ju niekto bez problémov označil za konformistku a kolaborantku a iný by možno povedal, že bola iba mladá a naivná, že nacistická ideológia ju nepoznačila a nikomu neublížila. Filmársky dotyk s rozpornosťou ľudského osudu by mohol byť príležitosťou, ako sa k takejto žene priblížiť. Ale využiť ju bude musieť niekto iný.