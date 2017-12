Americká filmová akadémia zvýši počet žien a menšín vo svojich radoch

Inštitúcia tak reaguje na vlnu kritiky a podozrení z rasistického pozadia pri udeľovaní Oscarov.

23. jan 2016 o 10:02 TASR

LOS ANGELES. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) v piatok oznámila, že do roku 2020 zdvojnásobí počet žien a príslušníkov etnických menšín vo svojej členskej základni.

Bezodkladne tiež vytvorí tri nové miesta vo svojej správnej rade. Informovala o tom agentúra AP.

Plánované zmeny v štruktúre Akadémie oznámila jej predsedníčka Cheryl Booneová-Isaacsová po týždeň trvajúcej vlne kritiky a výzvach na bojkot tohtoročného udeľovania cien Akadémie (Oscarov).

Kritiku vyvolala skutočnosť, že v rámci aktuálneho 88. ročníka udeľovania Oscarov nebol nominovaný ani jeden černošský herec, režisér či producent, a to napriek kritikou dobre hodnoteným výkonom vo filmoch ako Straight Outta Compton, Beasts of No Nation či Creed.

To isté platí aj o vlaňajších nomináciách.

Podľa Booneovej-Isaacsovej 51-členná správna rada Akadémie pripravované reformy, ktorými sa začnú "významné zmeny v zložení členskej základne Akadémie" vo štvrtok jednomyseľne schválila.

Udeľovanie Oscarov bude 28. februára moderovať afroamerický komik Chris Rock, otvorený kritik rasizmu.

Prečítajte si tiež: