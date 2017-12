Lopezová by ešte v priebehu tohto roku rada odštartovala svetové turné

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Americká speváčka Jennifer Lopezová dúfa, že ešte v priebehu tohto roku sa jej podarí odštartovať svetové turné.

12. apr 2005 o 14:15 TASR

Tridsaťpäťročná tmavovláska pritom tvrdí, že už minulý rok sa ho pokúšala zorganizovať, ale pracovné povinnosti na novom filme a propagačné záväzky jej to neumožnili. Lopezová alias J-Lo by rada s jej aktuálnym hitom Get Right navštívila viaceré krajiny vo svete.

"Vždy si naplánujem turné, ktoré je tak dlhé, že sa mi ho nepodarí zrealizovať kvôli filmovým projektom," povedala herečka pre Radio 1. Zároveň dodala, aké je ťažké skombinovať nahrávanie nového albumu, jeho propagáciu a v rovnakom čase sa venovať aj filmovým povinnostiam. A aby to nebolo ani trochu jednoduché, všetkému chce venovať rovnako veľa energie a času.