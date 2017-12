S čím sa hrá váš syn? S figúrkou ženy by sa nemal

Hrá sa váš malý syn s bábikou Barbie? Nosí do škôlky kabelku? Štúdio Disney by vám na to asi povedalo, že sa vymyká z normálu. Podľa jeho výskumov sa chlapci so ženskými figúrkami hrať odmietajú a preto sa aj rozhodli, že medzi hračkami, ktoré majú podporiť marketing Hviezdnych vojen v kinách, nebude Rey. Teda ich nová hlavná hrdinka.

Upokojíme vás. Ukázalo sa, že sa nerozhodli správne.

Už pred niekoľkými týždňami vznikol na sociálnych sieťach hashtag #Where´sRey. Kde je Rey? Fanúšikovia si všimli, že v jej hračkárska verzia v obchodoch chýba, že sa nedostala ani medzi postavičky hry Star Wars Monopoly. Všimli si to možno práve preto, že ju ich deti reklamovali, že sa na ňu pýtali. Spoločenské pohoršenie chvíľu trvalo, a potom sa americkým médiám ozval človek, ktorý vraj bol pri rokovaniach medzi Disney a dodávateľom, keď sa o sérii hračiek rozhodovalo. Na prvom stretnutí vraj dodávateľ s úplnou samozrejmosťou predstavil sériu hračiek, v ktorej bola aj Rey. No vedenie spoločnosti Disney, ktorá kúpila Hviezdne vojny aj štúdio Lucasfilm, kde vznikli, postupne prejavila nevôľu a donútila dodávateľa, aby Rey zo zoznamu vyškrtol. V rokovacie miestnosti vraj vtedy odznelo: "My vieme, čo sa predáva. Žiadny chlapec nechce, aby dostal výrobok so ženskou hrdinkou."

To sa dialo ešte predtým, ako siedma epizóda Hviezdnych vojen Sila sa prebúdza prišla do kina (v polovici decembra). V Disney si možno nevedeli predstaviť, akú popularitu Rey dosiahne, že sa s ňou sa diváci identifikujú. Pritom to ona je v srdci záchrannej akcie na strane, ona je novou nositeľkou Sily a napokon, ona prevzala po Han Solovi riadenie lode Millenium Falcon. V hračkárskej, miniatúrnej verzii tejto lode teda miesto Rey sedí mužská postavička, v súlade s presvedčením, že chlapci by ju inak nechceli. No zaujímavé je, že takto to vyzerá, ako keby v Disney vôbec nepočítali s tým, že na Star Wars chodia do kina aj dievčatá, ktoré by sa s Rey asi hrať chceli.

V našom regióne sa kedysi celkom darilo postavičke Xena. Xena bola bojovníčka kdesi zo Starovekého Grécka a hrdinkou rovnomenného fantasy seriálu. Dnes si zas chlapci kupujú hru Lego Friends, kde je päť dievčat. Samozrejme, závisí aj od toho, aké zloženie medzi súrodencami je, a kto z nich je pri výbere hier dominantnejší.

Noviny Huffington Post však citujú Johna Marcotta, ktorý založil organizáciu Heroic Girl na posilnenie silných ženských modelov médiách, a najmä v nových médiách a komiksoch. Ten tvrdí, že je v Spojených štátoch je bežné to, čo sa stalo s Rey. Stalo sa to vraj aj Čiernej vdove z Avnegers - vo filme ju hrala Scarlett Johansson. "V Avengers je scéna, keď Čierna vdova vybehne z letiacej stíhačky na motorke. Je to jej ikonická scéna," hovorí Marcotte. "A napriek tomu sa do hračkárskej rekonštrukcie tejto scény Čierna vdova nedostala. Nahradili ju v nej iné postavy: Captain America, Iron Man, Ultron. Všetko muži. Vyhodili ju z jej najlepšej scény."

Dnes výrobca hračiek Hasbro aj Disney sľubujú, že na trh sa chystá ďalšia séria hračiek k Star Wars, a tam vraj už bude Rey dosť. Je tiež možné, že diskusie v spoločnosti si vynútili aj čosi viac. Nedávno vyšla správa, že ôsma epizóda Star Wars sa posúva o pol roka neskôr (jej premiéra by mala byť až koncom roka 2017). Je možné, že v štúdiu si povedali, že prepíšu chystaný scenár a viac v ňom využijú popularitu hrdinky.