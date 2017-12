Vyhrajte vstupenky na koncert Juana Diega Flóreza

Kráľ bel canta Juan Diego Flórez mieri do Bratislavy. Na kultura.sme.sk môžete súťažiť o osem vstupeniek na jeho koncert, ktorý sa uskutoční 10. februára v Bratislave.

26. jan 2016 o 15:20

Veľké divadlá sveta vnímajú Juana Diega Flóreza ako belcantového tenoristu par excellence. Jeho výrazný, ľahký a virtuózny spev robí z neho ideálneho interpreta Rossiniho, Donizettiho a Belliniho. Slovenskí milovníci operného spevu si môžu kráľa belcanta užiť na koncert 10. 2. 2016 v Slovenskej filharmónii v Bratislave.

Obsadzovať tenory do niektorých opier Gioachina Rossiniho je pre operné scény neľahká úloha. Pre vysokú náročnosť sa dokonca v Rossiniho operách škrtajú pre bežného tenoristu nezvládnuteľné árie. Vzácnou výnimkou je Juan Diego Flórez. V opernej histórii asi nenájdeme iného tenoristu, ktorého repertoár obsiahol osemnásť hlavných úloh v Rossiniho operách. Počas dvoch desaťročí profesionálnej kariéry Juan Diego Flórez dokázal zakotviť bez akéhokoľvek výkonnostného otrasu na absolútnej špičke pomyselného rebríčka tenoristov, vyznávajúcich vokálnu estetiku a techniku bel canta.

Juan Diego Flórez sa narodil 13. januára 1973 v Lime. Jeho otec Rubén Flórez spieval peruánsku hudbu a interpretoval najmä kreolské valčíky. Od neho zdedil Juan Diego nielen hlas, ale aj lásku k peruánskej a latinskoamerickej hudbe. Aj jeho matka María Teresa milovala túto hudbu a práve ona povzbudzovala svojho syna k hudobnému vzdelaniu.

V roku 1994 spoznal Juan Diego v Lime peruánskeho tenoristu Ernesta Palacia. Toto stretnutie zmenilo jeho život. Palaciovi neušlo, že Juan Diego disponuje vrodenou flexibilitou a ľahkosťou v najvyšších tónoch, čo ho predurčuje na belcantový repertorár, a najmä na Rossiniho opery.

V roku 1996 Juan Diego zachránil inscenáciu Matildy di Shabran, keď zaskočil za chorého tenoristu a hoci mal na prípravu len niekoľko dní, brilantne odspieval premiéru a doslova cez noc sa stal slávnym.

Odvtedy Juan Diego Flórez spieval vo všetkých dôležitých divadlách a koncertných sálach na svete, spolupracoval so všetkými významnými dirigentmi. Jeho repertoár zahŕňa 32 opier. Jeho diskografia pozostáva z ôsmich sólových albumov, ako aj z 12 kompletných nahrávok opier na CD a 11 na DVD. K tomu ešte patrí ďalších sedem produkcií z oblastí kantát, oratórií, atď. Jeho nahrávky získali rad ocenení. Medzi nimi sú Choc du Monde de la Musique, Diapason d'Or, Echo Klassik, Cannes Classical a Gramophone Award, ako aj nomináciu na Grammy za album Bel Canto Spectacular.

Na koncerte v Bratislave Juan Diego Flórez má ambíciu dokázať, že jeho hlas s unikátne vrúcnou, slnečnou farbou a predovšetkým neochvejnou technikou a tónmi nad obávaným vysokým C, sa cíti doma aj v iných, neoperných sférach, na čo popri talianskom a francúzskom repertoári zaradil do programu aj obľúbené zarzuely a neapolské piesne. ​

