Julia Robertsová sa chystá na svoj návrat

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Hollywoodska herečka Julia Robertsová sa rozhodla vrátiť do hereckej profesie po prvý raz po narodení jej dvojičiek. Za svoj návrat si dokonca nenárokuje žiadny honorár.

12. apr 2005 o 11:10 SITA

Hviezda filmu Pretty Woman sa objaví spolu so Sirom Paulom McCartneym a Robinom Williamsom na akcii Paula Newmana Hole In The Wall Camps. Bude to súčasť kampane najväčšej svetovej organizácie združujúcej detské tábory pre deti s vážnymi poruchami zdravia. Benefičné podujatie sa uskutoční 21. apríla v New Yorku a spoluprodukovať ho bude veterán americkej televíznej zábavy Lou Adler. Všetky bližšie informácie podliehajú prísnemu embargu, no už sa vie, že Julia Robertsová sa predstaví po boku Paula Newmana.