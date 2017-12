Násilie je súčasť hudby, hovorí zakladateľ kultových Joy Division

Peter Hook exkluzívne pre SME spomína na začiatky kapely, ktorá si prešla bitkami a smrťou jej lídra.

26. jan 2016 o 11:28 Marek Hudec

Britská kapela Joy Division v osemdesiatych rokoch skončila tragickou samovraždou jej frontmana Iana Curtisa. PETER HOOK potom so zvyšnými členmi vytvoril ďalšiu kultovú skupinu New Order. Vzťahy medzi hudobníkmi však boli napäté a dnes Hook ostatných žaluje. Vo štvrtok prichádza na Slovensko do bratislavského klubu MMC s novým projektom zahrať najslávnejšie hity Joy Division.

Joy Division býva vnímaná ako kapela, ktorú vytvorila ťažká spoločenská situácia a chudobné prostredie. Ako veľmi sa od tých čias zmenilo vaše rodisko, Manchester?

„Neuveriteľne sa zmenilo, rovnako ako celé Anglicko. Koniec sedemdesiatych rokov bol zložitý a koncerty veľmi násilné a to nielen naše: lacné lístky totiž zväčša pritiahli robotnícku triedu. Dnes zdraželi a mám pocit, že sú určené skôr pre strednú triedu a teda sú pokojnejšie.“

Muselo byť pre vás teda ťažké taký násilný koncert čo i len dokončiť.

„Ak bolo publikum násilné, tak sme sa bili s nimi. Práve dnes som sa pozeral na fotku z roku 1980, kde som bol zakrvavený po koncerte New Order. V tých časoch vedieť sa biť bola jednou z hlavných zručností hudobníka. Ak ste chceli hrať, museli ste sa s tým zmieriť.“

Peter Hook dnes hlavne vystupuje so svojím projektom The Light. (zdroj: Archív P.H. - Mark L Hill)

Čím ste si vysvetľovali, že bolo vaše publikum také agresívne?

„Hrali sme punk – už len nekompromisný a agresívny štýl našej hudby priťahoval rovnakých poslucháčov. Tvorili sme piesne o anarchii, o tom, ako všetkých nenávidíme, ako chceme prebrať kontrolu nad spoločnosťou. Veľa sa na koncertoch pogovalo, pľuvalo a kopalo. Ak mám byť úprimný, bola to súčasť zábavy.“

video //www.youtube.com/embed/zuuObGsB0No

Joy Division zaraďujú ľudia do žánru post punk. Čo znamená to slovo „post“?

„Bola to fráza hudobných novinárov, keď chceli vysvetliť, že naša hudba je vyspelejšia, než iných punkových kapiel.“

Predtým, než ste kapelu nazvali Joy Division, zvažovali ste názov Warsaw. Neľutujete to? V Poľsku by vás milovali.