Zomrel herec Abe Vigoda známy ako Tessio z Krstného otca

26. jan 2016

LOS ANGELES. Americký herec Abe Vigoda, známy najmä ako predstaviteľ postavy mafiána Salvatoreho "Sala" Tessia vo filme Krstný otec (1972) režiséra Francisa Forda Coppolu či tiež z úlohy nepríjemného starého otca Johna Travoltu v komédii Pozri, kto to hovorí (1989), zomrel v utorok v spánku vo veku 94 rokov.

V USA je známy tiež ako detektív Phil Fish z televízneho seriálu Barney Miller a viacerých vedľajších filmových a seriálových úloh.

Jeho úmrtie oznámila jeho dcéra Carol Vigodová Fuchsová. Povedala, že otec zomrel na starobu. "Nikdy nebol chorý," citovala ju tlačová agentúra AP.

Už dvakrát pochovaný

Médiá Vigodu v minulosti už dvakrát neprávom pochovali. V roku 1982 oznámil jeho smrť omylom magazín People.

Vigoda, ktorý v tom čase vystupoval v Calgary, to zobral s humorom a nechal sa vyfotografovať do časopisu Variety, ako sedí na rakve a drží v ruke vydanie magazínu People so správou o svojom úmrtí.

Po druhý raz ho v roku 1987 pochoval reportér televíznej stanice WWOR v New Jersey. V oboch prípadoch o ňom novinári písali a hovorili ako o "zosnulom" Vigodovi.

Sledovali, či žije

Herec svoje predčasné "úmrtia" niekoľkokrát s humorom využil. Napríklad v televíznom programe Late Night with David Lettermann chcel Lettermann "akože" privolať Vigodovho ducha, namiesto neho prišiel herec osobne s vyhlásením: "Ešte nie som mŕtvy, ty trúba!".

V máji 2001 vznikla webová stránka, ktorá mala jediný cieľ: sledovať, či Vigoda zomrel alebo žije.

Naposledy herecky zažiaril ako 88-ročný v reklame na tyčinku Snickers, ktorá mala premiéru počas finálového zápasu americkej futbalovej ligy Super Bowl XLIV 7. februára 2010.

Reklama, ktorá si uťahovala z pokročilého veku dvojice hercov, mala podľa prieskumu (USA Today Super Bowl Ad Meter) vôbec najvyššiu sledovanosť zo všetkých reklám uvedených v rámci Super Bowl.