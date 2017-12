Zomrel Black, autor hitu Wonderful life

Na následky zranení po autonehode zomrel Colin Vearncombe, ktorého preslávila pesnička Wonderful life. Mal 53 rokov.

26. jan 2016 o 23:25 ar

Bola to len jedna pesnička, no mala v sebe niečo, čo z nej spravilo samostatnú kategóriu. Nebola ani dosť elektro, aby znela ako Depeche Mode, ani dosť popová, hoci by ju pokojne mohol mať v repertoári Rick Astley. Práve na jeho hlas sa zľahka podobal hlas Blacka.

Vlastný menom Colin Vearncombe naspieval pieseň Wonderful life v roku 1987 a spravil z nej hit, ktorý úplne inak ako skladby typické pre osemdesiate roky, zachytil jednu dobu, čas, keď sa zo života strácalo čosi staré a nastupovali veci nové, mladé. Nie je to na smiech ani na plač, presne túto dvojpólovosť mal v sebe text aj obraz.

video //www.youtube.com/embed/xiN4EOqpvwc

Čiernobiely videoklip v štýle fotografických momentiek má estetiku, ktorá má ďaleko od nevkusnej módy, no zároveň je dokonalým príkladom ako syntetizátory a saxofón vedeli vytvoriť atmosféru, kde sa neviete rozhodnúť, či je to dobre, alebo úplne zle. Skrátka, je to Black.

Narodil sa v Liverpoole, no posledných desať rokov žil v Írsku. Nahral pätnásť albumov, písal aj poéziu a venoval sa maľovaniu. S manželkou Camillou boli rodičmi troch synov, v marci sa mal stať starým otcom. Osudnou sa ukázala nehoda z 10. januára, ktorú mal po ceste zo svojho domova v Schulle na letisko v Corku, odkiaľ mal letieť do Edinburgu. Následkom zranení podľahol 26. januára 2016. Správa o jeho úrmtí sa objavila na spevákovom facebookovom profile.