Novú Rihannu si môžete stiahnuť zadarmo

Popová speváčka dnes nečakane vydala po štyroch rokoch nový album ANTI. Zdarma bude prístupný 24 hodín.

28. jan 2016 o 12:12 sme.sk

Po štyroch rokoch Rihanna v noci zverejnila na streamovacej službe Tidal nový album ANTI, informoval portál Pitchfork.

Ide o jej ôsmu štúdiovú nahrávku a okrem iného obsahuje aj cover verziu piesne od austrálskych Tame Impala "New Person, Same Old Mistakes."

Album produkoval raper Kanye West a speváčka ho sprístupnila cez spomenutú stránku zdarma. Odkaz bude prístupný najbližších 24 hodín, čiže približne do polnoci medzi štvrtkom a piatkom.