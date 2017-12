Osobnosti slovenského filmu sú na festivale v Rotterdame. Mesto ich potrebuje

Fotograf Martin Kollar debutuje filmom o svojom chorom bratovi, Mira Fornay je v úlohe záhradníčky.

28. jan 2016 o 15:32 Miro Ulman

ROTTERDAM. Jána, brata kameramana a výborného fotografa Martina Kollara, čaká dôležitá operácia. Keď sa dozvie, že mu zostáva asi iba pár mesiacov života, vydá sa na cestu bez cieľa, no s “konečným termínom“ – 5. október. Kollar o ňom nakrútil svoj filmový debut a nazval ho rovnako: 5. október.

Premiéru bude mať budúci už v pondelok na prestížnom festivale v Rotterdame.

Z filmu 5. október Martina Kollára. (zdroj: IFFROTTERDAM)

Slovenka rekonštruuje Európu

Rotterdam je miestom, kde dominuje autorský film a kde majú šancu mladé talenty. Je nielen najväčšou udalosťou v Holandsku, ale i jedným z diváckych najnavštevovanejších festivalov na svete. Film Martina Kollára zaradili do sekcie Bright Future – Jasná budúcnosť, medzi stredometrážne filmy.

Festival je od roku 1995 súťažný, najprestížnejšou cenou je Hivos Tiger Award. Pred tromi rokmi ju prvý raz získal i slovenský film Môj pes Killer. Jeho režisérka Mira Fornay bola teraz jedným zo šiestich mladých režisérov z celého sveta, ktorých festival oslovil, aby sa vyjadrili k téme obnovenia, rekonštrukcie a vzdali tak poctu Rotterdamu, ktorý bol v roku 1940 bombardovaný a odvtedy je neustále „v rekonštrukcii“.

Fornayovej krátky film Záhradníci je súčasťou festivalového programu This is Where Reconstruction Starts.

„Je to metafora myšlienky dizajnéra Pieta Oudolfa, že architekt môže naplánovať tú najkrajšiu záhradu, no bez toho, aby ju záhradníci správne a zmysluplne udržiavali, ten krásny nápad nebude fungovať. Záhrada môže zarásť,“ hovorí Mira Fornay. „Architekt preto na záhradníkoch závisí rovnako ako záhrada – a to je metafora Európy, kde sme všetci záhradníci.“