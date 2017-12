Bernini bol omyl. Teraz by sme to mali napraviť

Slovensko má šancu získať výnimočné diela Jána Kupeckého.

28. jan 2016 o 16:37 Márius Kopcsay

Bol Čech alebo Slovák? Skvelého maliara Jána Kupeckého si privlastňuje celá stredná Európa. Keďže sa však v roku 1666 narodil v Pezinku a prežil tu svoje detstvo, určite sa dá Slovensko považovať za jeho domov. Jeho diela tu však ešte nemáme.

Zmeniť by to mohla nedeľná dražba v Prahe, ktorú organizuje známa aukčná spoločnosť Adolf Loos Apartement and Gallery s. r. o. Ministerstvo kultúry tvrdí, že Slovensko má veľký záujem aspoň niektoré z diel nakúpiť.

„Slovenskej národnej galérii sme na tento účel už aj vyčlenili finančné prostriedky,“ povedal hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Toto dielo by nám už nemalo ujsť

Nemal by sa tak zopakovať prípad, keď Slovensko prišlo o unikátne dielo sochára Berniniho. Sochu, ktorej cena sa odhaduje na 30 miliónov dolárov získala za vyvolávaciu cenu 24-tisíc eur londýnska aukčná spoločnosť, aby ju následne predala Gettyho múzeu v Los Angeles. „Keď už Slovensku takto ušiel Bernini, tak by minimálne pri Kupeckom ministerstvo nemalo váhať,“ hovorí galerista Pavol Weiss.

Predmetom dražby je kolekcia Kupeckého obrazov, ktorú vlastnil Eduard Šafařík, známy český historik umenia. Kupeckým sa zaoberal celý svoj život a zbierku jeho diel zdedil po predkoch. Šafařík žil od roku 1968 v Taliansku, kde vlani v auguste zomrel vo veku 87 rokov.

Medzi draženými obrazmi je Alegória sluchu (hudby) v podobe umelcovej manželky, Kupeckého autoportrét, Salvador Mundi (Ježiš Kristus) či Svätý František z Assisi, a tiež portrét norimberského maliara so živým kaprom, jeden z posledných, ktoré na sklonku života Kupecký namaľoval. Ku kolekcii patria aj grafické listy, ktoré sa robili na základe Kupeckého obrazov.

Berniniho busta pápeža Pavla V. (zdroj: FOTO – WIKIMEDIA/CC, GETTY MUSEUM, SHOTEBY’S)