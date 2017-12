Brie Larson: Neumývala som sa a nevychádzala von

V zajatí sa jej narodil syn a v Izbe mu vytvorila svet, v ktorom mohol žiť a rásť. Získala za to Zlatý glóbus aj nomináciu na Oscara. Brie Larson prežíva prelom v kariére.

28. jan 2016 o 19:00 Erika Litváková

Na slávnostný ceremoniál odovzdávania Zlatých glóbusov do hotela Beverly Hilton v Los Angeles vplávala po červenom koberci v zlatých šatách. Posiate tisícami zlatých plieškov odvážne lemovali jej siluetu. Brie Larson si v ten večer odviezla zlato domov aj v rukách.

Ocenenie v kategórii najlepšia herečka jej právom patrí, zhoduje sa kritika. Na recenznom portáli Rotten Tomatoes získal film Izba (2015) v ktorom Brie stvárňuje hlavnú ženskú postavu a ktorý mal v decembri premiéru aj v slovenských kinách, skvelé hodnotenie.

Až 96 percent z možného maxima od kritikov sa vzácne prekrýva s 95 percentami od divákov. Nominácie na cenu BAFTA a Oscara rovnako potvrdzujú, že pre Brie Larson bude rok 2016 výnimočný a prelomový. Súperiť s ostatnými nominovanými o tieto ceny totiž jednoznačne znamená zaradiť sa medzi top herečky.

(zdroj: SITA/AP)

Vyhýbala sa slnku

"Je to také vzdialené mojej realite," - povedala Larsonová pred časom v súvislosti s nomináciou na Oscara. "Keď o tom hovorím, príde mi to ako plánovať svadbu snov ešte predtým, ako by mal človek vôbec priateľa. Vtedy to jednoducho ešte nemá zmysel. Ale som nadšená, že film rezonuje s publikom, a úprimne povedané, to je najviac, v čo som kedy mohla dúfať."

Brie ešte stále môže vyjsť na ulicu bez toho, že by sa musela maskovať slnečnými okuliarmi a schovávať sa pod šiltovkou. Aj tak však celé minulé leto strávila v slnečnej Californii presne v takomto prestrojení. Mala na to ale celkom iné dôvody. Na nakrúcanie Izby sa pripravovala aj tak, že sa mesiace vyhýbala slnku, na dlhé týždne sa zavrela doma a jedla iba skromné porcie.

"Snažila som sa porozumieť tomu, čo sa v človeku odohráva, keď mu celkom chýbajú podnety z vonkajšieho sveta." - povedala v rozhovore pre Us Weekly. "Keď sme potom nakrúcali, prestala som si umývať tvár aj vlasy, potrebovala som sa cítiť autenticky."

video //www.youtube.com/embed/Opi-WXJyVSw

Násilie, ťaživosť a láska

Nezávislý kanadsko-írsky film režiséra Lenny Abrahamsona bol nakrútený na motívy úspešného románu Emmy Donoghue. Predlohu voľne inšpirovanú medializovanými prípadmi únosov a domáceho väznenia mladých dievčat (Natascha Kampusch, kauza Fritzl) autorka aj sama adaptovala do scenára.