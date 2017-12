Katastrofické filmy nevedia točiť len Američania. Pozrite si Vlnu

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda

(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, USA 2015, 92 minút)

Animované spievajúce americké veverice pruhované – chipmunkovia Alvin, Simon a Theodore podozrievajú svojho ľudského kamaráta Davea, že sa chce oženiť a opustiť ich. Sú odhodlané spraviť čokoľvek, aby sa tak nestalo. Hoci každý z filmov o chipmunkoch, kombinujúci živých hercov a digitálne animované zvery, vyvolal búrku nevôle kritikov, na konte majú tržby 1,3 miliardy dolárov.

Fúsi

(Virgin Mountain, Island/ Dánsko 2015, 94 minút)

Štyridsiatnik z Reykjaviku Fúsi je tichý, citlivý štyridsiatnik s nadváhou a despotickou matkou. V práci na letisku nemá žiadne ambície, zato je odborník na vojnové modely. Keď zo žartu dostane k narodeninám ako darček kurz country tancov, spozná sa s ráznou slobodnou mamičkou Sjöfn a jeho život sa začne obracať z hlavy späť na nohy. Nie je to jednoduché, zato mimoriadne zábavné.

Policajtov švagor

(Ride Along 2, USA 2016, 101 minút)

Predvlani sa k nám len na videu dostala kriminálna komédia černošského režiséra Tima Storyho Ride Along. Nenápaditý schematický príbeh o dvojici rozvadených policajtov, ktorí sú švagrami, však zarobil takmer dvesto miliónov dolárov, a tak sa distributéri rozhodli uviesť jeho pokračovanie do kín. Ostrieľaný James Payton (Ice Cube) a zapálený nováčik Ben Barber (Kevin Hart) tentoraz bojujú proti miamskému drogovému bossovi (Benjamin Bratt).

Rodina na prenájom

(Une famille à louer, Francúzsko-Belgicko 2015, 96 minút)

Paul-Andre Delalande (Benoît Poelvoorde) je kultivovaný a šarmantný milionár. Napriek úspechom i bohatstvu sa cíti osamelý. Náhodou sa spozná s ráznou slobodnou mamičkou Violette (Virginie Efira) a dá jej lákavý návrh. Ak bude môcť tri mesiace žiť ako člen ich rodiny, uhradí všetky jej nemalé dlhy. Bežná normálna família a jej problémy sú preňho vítanou zmenou a osviežením. Aspoň zo začiatku. Čoskoro sa však začne vynárať otázka, kto to vzdá ako prvý.

Vlna

(Bølgen, Nórsko 2015, 104 minút)

Malebné nórske mestečko Geiranger na konci rovnomenného fjordu je odsúdené na zánik. Hora Åkerneset sa zosúva. Pád veľkého množstva skál môže spôsobiť katastrofálnu prívalovú vlnu. O tom, ako by to vyzeralo, nakrútil prvý nórsky katastrofický film režisér Roar Uthaug (Ľadová smrť, Útek) a získal rekord v domácej návštevnosti. Nóri jeho film prihlásili aj do súťež o nomináciu na Oscara. Snímka je súčasťou druhého ročníka prehliadky severskej kinematografie Scandi 2.