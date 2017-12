Zomrel Paul Kantner, zakladateľ rockovej skupiny Jefferson Airplane

Kantner zomrel na zlyhanie viacerých orgánov a septický šok po tom, čo začiatkom tohto týždňa utrpel srdcový záchvat.

29. jan 2016 o 10:06 TASR

LOS ANGELES. Vo veku 74 rokov zomrel vo štvrtok v San Franciscu Paul Kantner, jeden zo zakladajúcich členov psychedelickej rockovej kapely Jefferson Airplane.

Informoval o tom denník San Francisco Chronicle s odvolaním sa na novinárku Cynthiu Bowmanovú.

Utrpel srdcový záchvat

Skupinu Jefferson Airplane založil Kantner so spevákom Martym Balinom v roku 1965. Kantner napísal pre kapelu niekoľko piesní, ktoré mali často vedeckofantastickú tematiku.

So speváčkou skupiny Grace Slick vytvoril Kantner pár, pričom obaja sa aj v hudbe vydali vlastnou cestou. Vyšli im albumy Sunfighter (1971) a Baron Von Tollbooth And The Chrome Nun (1973).

V roku 1974 došlo k premenovaniu Jefferson Airplane na Jefferson Starship.

V roku 1980 utrpel Kantner krvácanie do mozgu. O štyri rok neskôr opustil Jefferson Starship, ktorá sa mu zdala príliš komerčná a súdnou cestou dosiahol, že skupina musela zmeniť svoje meno na Starship.

S Martym Balinom a Jackom Casadon založil v roku 1985 KBC Band, ktorá nahrala jeden album.

V sieni slávy

Skupina Jefferson Airplane sa dala opäť nakrátko dokopy v roku 1989. Kantner potom opäť oživil Jefferson Starship - pre túto inkarnáciu sa vžil názov Jefferson Starship-The Next Generation.

Kapelu Jefferson Airplane v roku 1996 uviedli do Siene slávy rokenrolu. Na udeľovaní cien Grammy, ktoré sa uskutoční 15. februára, dostane ocenenie za celoživotné dielo.

Kantner zanechal tri deti: synov Garetha a Alexandra a dcéru Chinu. V mladosti obhajoval používanie psychedelických drog a bol zástancom legalizácie marihuany. Neskôr však užívanie drog a alkoholu odsudzoval.