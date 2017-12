Mike Patton z Faith No More má novú kapelu. Stojí za to

V Nevermen sa spojila trojica silných vokalistov. Hudobný svet na túto kapelu čakal osem rokov, od piatku ich debut môžete konečne počuť na Spotify.

31. jan 2016 o 11:41 Marek Hudec

Projekt Nevermen tvoria Tunde Adebimpe z kapely TV On the Radio, Mike Patton a raper Adam Drucker.(Zdroj: Nevermen - Peter Hinson)

Písmo: A - | A + 0 32 Na túto hudobnú spoluprácu čakal hudobný svet osem rokov. Spevák tvrdej rockovej kapely Faith No More Mike Patton už dávno ohlasoval vznik nového projektu Nevermen. Pattonových fanúšikov nepochybne prekvapovalo, že ho v novej skupine nemali dopĺniť inštrumentálni hudobníci, ale ďalší dvaja vokalisti: spevák amerických TV On the Radio Tunde Adabimpe a raper Adam Drucker známy pod prezývkou Doseone. Nevermen sa nazývajú hudobným triumvirátom bez lídra. Trojica sa pôvodne stretla, aby trochu experimentovala s hlasmi a uvidela, čo z toho vznikne. Založenie Nevermen avizovali počas rokov vo viacerých rozhovoroch, no výsledok prišiel až teraz. Od piatku ho môžete počúvať na službe Spotify. video //www.youtube.com/embed/t4mYI9zDXjQ Jediné pravidlo „Mali sme jediné pravidlo v Nevermen. Ako v Klube bitkárov, to pravidlo znelo: Neuponáhľať hudbu," objasňoval Doseone v rozhovore pre portál Pitchfork. Objasňuje tým, prečo trvalo tak dlho, kým nahrávka vznikla. Každú skladbu vraj trojica mesiace dolaďovala, vzájomne ju dopĺňala o nové prvky.

