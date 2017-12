Rácz a jeho kumpáni nás prenasledujú. Stále nevieme, prečo

V Slovenskom národnom divadle uviedli adaptáciu kultového románu Petra Pišťanka. Zaslúžil by si viac.

31. jan 2016 o 16:33 Eva Andrejčáková

Rivers of Babylon v podobe divadelnej hry neponúkol drámu ani paródiu. Uvoľní sa z kŕča?

Kurič Rácz. Potom dlho, dlho nič, až tam dolu, pri jeho nohách, sa ostatní plazia. Fredy Špáršvajn, Donáth, Ďula, Video-Urban, Zdravko, Bartaloš. Aj Silvia, Lenka, Eržika, Ribana. Panoptikum sveta spodiny, s ktorou takzvaný slušný človek nechce mať nič spoločné.

Kto hýbe étosom

Spisovateľ Peter Pišťanek sa kedysi dávno ponoril do života bratislavskej lúzy. Napísal román Rivers of Babylon, ktorý zachytil búrlivé začiatky korupcie a prostitúcie v krajine, kde ľudia krátko po páde komunistického režimu buď neprekonali strach z moci a nevedeli, čo so slobodou, alebo ihneď bezostyšne chňapli po čomkoľvek, čo sľubovalo vidinu peňazí, aby sa priblížili úrovni zidealizovaného západu.

(zdroj: FOTO – MARTIN GEIŠBERG)

Rivers of Babylon je vzácnym obrazom Slovenska zo začiatku 90. rokov minulého storočia. Príťažlivo rozpráva o vzostupe a páde, o chamtivosti, primitivizme, o nízkych pudoch a vysokých kruhoch, o špine peňazí a skazených charakteroch. Otvára dvere do neprístupného podsvetia, kde sa vyjasňuje holá pravda: zatiaľ čo sa naivní nadšenci učia poctivo žiť z étosu Novembra 1989, nitkami ich osudov hýbu vymleté mozgy hrubokrkých šmelinárov, vekslákov, kuriev a mafiánov napojených na politikov.