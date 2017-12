Kriminálnikovi rozumie iba kriminálnik, hovorí dánska gangsterka

Film Blikajúce svetlá s Madsom Mikkelsenom môžete vidieť vo viacerých klubových kinách.

Soren Pilmark dostel zrejme od režiséra príkaz, aby sa zatváril najdrsnejšie, ako dokáže. Aby bol dôveryhodný a na prvý pohľad vyzeral ako číslo 1, alebo aspoň číslo 2 dánskeho podsvetia. Je to ten typ muža, čo už má štyridsať rokov a vie, že by sa teraz hodilo, aby na narodeniny dostal golfové palice a žil uvoľnene. Miesto toho ešte stále dostáva od najlepších kamarátov zbrane a cíti sa už pritom trochu trápne. Hovorí si, že už to zmení.

Vo svete sa už nakrútilo veľmi veľa filmov s podobným východiskovým motívom. Hlavný hrdina si nahovára, že radikálne zmení svoj životný štýl - už sa len potrebuje vymaniť spod vplyvu silnejšieho čísla 1 a mať bezpečnú sumu peňazí, ktorú získa pri poslednom, naozaj poslednom kriminálnom čine. Našťastie, dánsky film Blikajúce svetlá je trochu iný prípad. Na rozdiel od tých ostatných nesmeruje od takého východiska k budúcnosti - vracia sa skôr do minulosti. Jeho hlavný hrdina má partiu troch kamarátov, ktorí s ním nielen verne spolupracujú pri kriminálnej činnosti, no poznajú aj jeho tajomstvo. Nie je to žiadny drsný boss. Len neistý chlapec, ktorého pri výbere strednej školy nemal kto podporiť. Vedia to, sami sú takí.

Režisér Anders Thomas Jensen pomenoval svoj film podľa zbierky poézie dánskej spisovateľky Tove Ditlevsen, štyrikrát vydatej a štyrikrát rozvedenej. Jej verše sú plné nostalgie za detstvom, neistou náladou, v ktorej sa stretáva šťastie z raných liet a spomienky na prvý pocit osamelosti, prvý dotyk s bolesťou. Keď na túto knihu chlapci z filmu náhodne narazia a začítajú sa do nej, najradšej by sa rozplakali.

Blikajúce svetlá majú tiež dvojakú náladu. Sú čiernou komédiou, respektíve gangsterkou, ktorá patrí do Jensenovej trilógie nakrútenej s tými istými hercami. Tri filmy - Blikajúce svetlá, Mäsiari, O Kuratách a ľuďoch - spájajú postavičky s rovnakým osudom. Sú to outsideri, čo sa zúfalo snažia udržať medzi normálnymi občanmi, hodnými lásky a pozornosti. Všetky sú práve v našich kinách a Blikajúce svetlá sú najnežnejším z nich, ak sa dá zvoliť toto slovo. Neslúži na ospravedlnenie gangstrov. Jensen len hovorí, že ľudia si dokážu porozumieť najmä vtedy, keď majú to šťastie - alebo smolu, že sa im v živote stanú tie isté veci.