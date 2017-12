Mel C vyvracia Robbieho výmysly

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Britská speváčka Mel C, známa najmä ako bývalá členka skupiny Spice Girls, vyvrátila tvrdenia Robbieho Williamsa. Ten totiž v minulosti tvrdil, že sa vyspal so štyrmi s ...

12. apr 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Britská speváčka Mel C, známa najmä ako bývalá členka skupiny Spice Girls, vyvrátila tvrdenia Robbieho Williamsa. Ten totiž v minulosti tvrdil, že sa vyspal so štyrmi s piatich členiek tejto skupiny, vrátane Emmy Buntonovej a Victorie Beckhamovej. "Mal by povedať pravdu. Skutočne si musí vymýšľať, pretože sme sa o tom s dievčatami bavili a zhodli sme sa na tom, že tri z nás s ním určite nespali. A okrem toho, nebaví nás s ním hrať tieto hlúpe hry," povedala speváčka pre denník The Sun.