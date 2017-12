Zomrela speváčka Signe Andersonová, bývalá členka skupiny Jefferson Airplane

Andersonová zomrela v ten istý deň ako ďalší zakladajúci člen Jefferson Airplane Paul Kantner.

1. feb 2016 o 9:03 TASR

NEW YORK. Vo veku 74 rokov zomrela vo štvrtok speváčka Signe Andersonová, členka pôvodnej zostavy hudobnej skupiny Jefferson Airplane, ktorá toto zoskupenie opustila po nahraní jeho prvého albumu a bola nahradená Grace Slickovou.

Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Andersonová zomrela vo svojom dome v meste Beaverton v americkom štáte Oregon na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, na ktorú dlhší čas trpela.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zomrel Paul Kantner, zakladateľ rockovej skupiny Jefferson Airplane

Andersonová zomrela v ten istý deň ako ďalší zakladajúci člen Jefferson Airplane Paul Kantner.

Skupina Jefferson Airplane vznikla v roku 1965 a bola priekopníkom psychedelického rocku. Medzi jej najúspešnejšie albumy patria Surrealistic Pillow (s hitmi Somebody to Love, White Rabbit), After Bathing At Baxters, Bless Its Pointed Little Head, Crown Of Creation, či Volunteers. Skupina tiež vystupovala na festivaloch vo Woodstocku a Altamonte.