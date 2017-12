Svetoví filmári útočia na ruskú hrdosť

Rusi sa hnevajú, že ich vo filmoch ukazujú len ako gangstrov. Zachráni ich Depardieu a DiCaprio?

1. feb 2016 o 16:10 Kristína Kúdelová

Už tri roky má Gérard Depardieu ruský pas. Prečo? To asi zostane navždy jeho tajomstvom, hrdí Francúzi, ktorých v poslednom čase tak rád provokuje, to sotva asi pochopia. Pred pár týždňami síce prišla do kníhkupectiev jeho kniha Innocent, no tá je nádherne mystická – napriek tomu, že sa v nej čitateľom prihovára nesmierne priamym jazykom.

Som nevinný, píše v nej Depardieu. Za nevinných považuje všetkých tých, čo musia znášať, voľne zhrnuté, manipulačné praktiky politikov západného typu, klamárov a a majstrov pokrytectva. Že sa vybral do sveta, vraj bez kufra a akejkoľvek znalosti reči, bola nevyhnutnosť. Bol to jediný spôsob, ako „týmto hlupákom, ktorých je čoraz viac “ utiecť.

A z tých diaľok potom už len poslal správu, že prijal úlohu Stalina. Čoskoro ho bude vo filme hrať.

Gérard Depardieu na Art Film Feste, tesne pred tým, ako dostal ruský pas. (zdroj: SME - TIBOR SOMOGYI)

Nik pre nich nemá pochopenie

„Vždy, keď som v Rusku, pociťujem okamžité sympatie, vzájomnú vrúcnosť,“ píše Depardieu. „Rusi sú možno zákerní, nestáli a klamú, no mám rád ich bláznovstvo, ich tvrdosť, ich paradoxy. Sú trochu ako ja. Žijú iba v prítomnosti, ale nekonečnej prítomnosti.“

S takýmto nadšením je Depardieu trochu osamotený. To, čo sa vo svete dnes nakrúca, nepotvrdzuje, že by filmári mali pre Rusov pochopenie. Rusi si to sami všimli, aký obraz sa v kinosálach o nich šíri a už aj začali zvažovať protiútok. Ak sa v Hollywoode nezačnú nakrúcať filmy so sympatickejšími ruskými postavami, vymyslia zákon, ktorý by ich na ruský trh nepustil a obmedzil by tak ich zisky.

Nie je ťažké predstaviť si, ako sa Rusi cítia. Asi tak nejako, ako celý Kazachstan, keď do kín vtrhol Borat. Ak niekto nepristupuje k fikcii s dostatočnou a potrebnou rezervou, navždy si o tejto krajine bude myslieť, že je to najväčšia diera na svete. Okrem toho, Rusi si musia strážiť i terén zo všetkých strán. Pretože ak je Rus najhoršou postavou v populárnych Avengeroch, je to len jedna časť problému. Rusi sa dnes ako asociálne živly vyskytujú aj v tých „serióznejších príbehoch. Veď si spomeňme, napríklad, na Prísľuby z východu od Davida Cronenberga. Vincent Cassel si svoju postavu ruského mafiána z Londýna vymodeloval ako napoly nebezpečného gangstra, napoly psychopata.

Vincent Cassel a Viggo Mortensen, začarovaní v ruskom podsvetí v Londýne. (zdroj: OUTNOW)

Gérard Depardieu sa kedysi uchádzal o americké občianstvo vo filme Zelená karta, teraz bude hrať Stalina. (zdroj: ARTE)

Na pekný film je grant

Asi sa nedá povedať, že sú obeťou Hollywoodu, že na nikoho iného filmári tak neútočili. Po druhej svetovej vojne mali také postavenie Nemci a Japonci, napríklad, a Rusi sa ponúkli v čase studenej vojny. A nikomu sa akosi nechce tento obraz narúšať a meniť.

Trochu sa to snažia napraviť Rusi samotní. Vláda pred pár mesiacmi vyšla von so zoznamom tém, ktoré by v kinematografii mohli vyzdvihnúť veľkosť krajiny. Kto sa ich odhodlá nakrútiť, dostane grant.