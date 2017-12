Martin Kollar nakrútil nemý film. Na prestížnom Rotterdame ho vytlieskali

Jeho brat čakal na dôležitú operáciu. To donútilo nášho výborného fotografa, aby nakrútil svoj prvý film. Prvý úspech má už za sebou.

2. feb 2016 o 11:27 Miro Ulman

Martina Kollára poznáme najmä ako výborného a úspešného fotografa. Zatiaľ čo väčšina režisérov sa dočká dokumentu o sebe až v závere kariéry, Martin si ho nakrútil sám už v jej úvode. Volal sa Autoportrét a v roku 2012 ho produkoval Ivan Ostrochovský. Ten stojí i za jeho stredometrážnym filmom 5. október, ktorý vznikol v slovensko-českej koprodukcii. Film o mužovi na bicykli mal symbolicky premiéru v krajine bicyklov v sekcii Bright Future: Mid-length. Kollár vo filme zachytáva príbeh svojho brata Jána, ktorý čaká na dôležitú operáciu. Keď sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, vydá sa na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“ – 5. október.

„Videl som tu tento film po prvý raz a poviem vám, nie je to ľahké!“ povedal po projekcii Ján Kollár. „Robili sme to pred dvoma rokmi a človek sa snaží zabudnúť na to zlé. A keď sa mu to teraz pripomenie...“ Samotné nakrúcanie bolo veľmi náročné. „Precestovali sme veľký kus sveta, ale na druhej strane to bolo veľmi krásne, pretože sme si s bratom vynahradili tie roky keď sme sa veľmi málo vídavali,“ povedal.

Film 5. október je nemý, ale bratia Kollárovci sa počas jeho nakrúcania rozprávali viac, ako kedykoľvek predtým. (zdroj: IFF ROTTERDAM)

Martin Kollár. Fotograf, režisér. (zdroj: IFF ROTTERDAM)

Nápad nakrútiť film bol Martinov. „Veľmi veľa sme sa o tom s Jánom rozprávali. A už na začiatku som sa rozhodol, že to bude nemý film. Čo je v protiklade s tým, že počas jeho nakrúcania sme sa s bratom rozprávali toľko ako nikdy predtým,“ povedal režisér. A prečo sa pred operáciou rozhodol Ján vydať sa na cestu? „Vedel som, že musím niečo robiť, že nemôžem sedieť na zadku. To by nebolo dobré na nervy.“