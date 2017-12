Trump môže o Adele len snívať

Kontroverzný populista to skúša znovu. Chce svojich voličov vyburcovať populárnou hudbou.

2. feb 2016 o 14:26 Marek Hudec

„Mohli sme mať všetko,“ ozýva sa refrén z hitu od Adele Rolling in the Deep krátko predtým, než na pódium vybehne prezidentský kandidát Donald Trump počas jedného zo svojich vystúpení v kampani. Kontroverzná osobnosť amerických volieb s nenávistnými názormi proti imigrantom aj ženám je zjavne fanúšikom mladej britskej speváčky.

video //www.youtube.com/embed/rYEDA3JcQqw

Keď Trump prednášal apokalyptické vízie budúcnosti krajiny, na záver sa ozvala pieseň z bondovky Skyfall s textom o tom, ako sa všetci spojíme, keď sa svet naokolo rozpadáva, píše denník Independent.

video //www.youtube.com/embed/7HKoqNJtMTQ

Adele, ani jej fanúšikov to však nepotešilo. Po zúrivých reakciách na sociálnych sieťach sa jej hovorca vyjadril pre Independent: „Speváčka nedala povolenie k použitiu jej piesní v žiadnej politickej kampani.“

Nie je náhodou, že Trump zneužil práve pesničku od Adele, ktorá od decembra láme rekordy s posledným albumom 25. Už z neho predala 15 miliónov kusov a aj keď sa k politike už dlhšie nevyjadruje, v minulosti sa označila za „labouristické dievča.“

Trumpa v lete odmietol aj Neil Young, republikánsky kandidát chcel vtedy v kampani použiť jeho pieseň Rockin´ In the Free World. Neuspel ani u Aerosmith, líder kapely Steven Tyler Trumpovi zakázal, aby používal ich baladu Dream On. Politikovi zostáva len snívať o tom, že ho podporia jeho hudobné idoly.

video //www.youtube.com/embed/aU44W5W9lqg

Sú však aj takí, čo podľahli. Nezávislá kapela Vampire Weekend, ktorá nedávno stratila jedného z členov napríklad podporila demokratického kandidáta Bernieho Sandersa.