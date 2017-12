Plesová sezóna volá po odpovedi: Dokážeme sa ešte baviť na úrovni?

Výtvarník Peter Kalmus štartuje oslavu iracionality, nezmyslu a absurdna.

3. feb 2016 o 13:39 Eva Andrejčáková

Kto by bol povedal, že hojdací koník sa raz stane umeleckým manifestom. A práve o to slovo zakopli voľakedy umelci, keď rozmýšľali, ako pomenovať jedno experimentálne hnutie slobodnej tvorby, ktoré zakladali. Pichli vraj doňho doslova, náhodne špendlíkom vo francúzsko-nemeckom slovníku. A tak slovo DADA, ktoré vo francúzštine označuje známu hračku, alebo v hovorovom význame aj záľubu, určilo názov dadaizmus.

V Bratislave sa k nemu vráti Literárna oslava s hosťami výtvarníkmi, štvrtok o 20.00 v KC Dunaj.

Ako to však už pri úletoch býva, je celkom možné, že všetko prebehlo úplne inak. Veď slávny dadaistický básnik Tristan Tzara bol rumunského pôvodu, a v jeho rodnej reči (nielen v Rusku) sa namiesto áno, áno hovorí da, da. A rovnako by mohlo byť pravdepodobné, že umelci si to slovo na začiatku minulého storočia vymysleli len tak, bez akéhokoľvek zmyslu. Napokon, tvoriť bez východiska bolo ich jediným cieľom-necieľom. Dôležité však je, že chtiac-nechtiac tým reagovali na hrôzy vojny, ktorú zažili. Viacerí boli jej priamymi účastníkmi.

Portrét Tristana Tzaru od Lajosa Tihanyiho, 1927. (zdroj: )

Dejiny dadaizmu sa začali písať pred sto rokmi. Presne 5. Februára 1916 v švajčiarskom Zürichu otvorili Kabaret Voltaire, kde sa začali schádzať členovia umeleckej skupiny okolo Tristana Tzaru a Huga Balla. Chceli nové umenie, čisté ako dieťa, ktoré nevie ešte rozprávať, a tak nevie ani klamať.