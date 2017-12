Coldplay novým videoklipom poburuje Indov

Viacerí fanúšikovia hovoria o kultúrnom zneužívaní

3. feb 2016 o 15:27 Monika Grešová

Chris Martin sa v najnovšom klipe k piesni Hymn for the Weekend prechádza ako turista preplnenými ulicami Bombaja. Vezie sa v tuk-tuku a spieva v obklopení indických detí, ktoré ho počas festivalu Holí obsypávajú farebným práškom.

video //www.youtube.com/embed/YykjpeuMNEk



Vidíme aj obrazy bradatých mystikov a starovekých chrámov, ktoré striedajú zábery na bilboardy a obrazovky, rozmiestnené po celom meste. Zo všetkých hľadí speváčka Beyoncé, ktorá v klipe predstavuje herečku z Bollywoodu a v piesni znejú aj jej vokály. Je pokreslená hennou a oblečená v tradičnom ozdobnom indickom odeve - aj to je jedným z dôvodov, prečo video čelí nevôli na sociálnych sieťach.



Okrem toho, že viacerí sú urazení, že pravá bollywoodska herečka Sonam Kapoor sa v klipe mihla len na pár sekúnd, iní fanúšikovia na Twitteri píšu, že kapela videoklipom nevzdáva česť indickej kultúre. Práve naopak. Zneužíva ju pre vlastný komerčný úspech. Prečo musia Indiu stále prezentovať rovnakými stereotypmi ako Hollywood?

Beyoncé v klipe vystupuje ako bollywoodska herečka. (zdroj: Instagram)



Nie je to tak dávno, čo v Indii podobne kritizovali aj oscarový film Milionár z Chatrče. Narozdiel od farebného klipu Coldplay sa im zas nepáčilo, že film akcentuje špinu, korupciu a zbedačených domorodcov. „Je to v prvom rade, a najmä, film plný klišé,“ písal o ňom aj britský Telegraph.



Coldplay má však už s obdobnou kritikou prekrúcania kultúrnych javov skúsenosti. Klip k piesni Princess of China, v ktorom spievala Rihanna, bol kritizovaný kvôli tomu, že z čínskej princeznej spravili indickú bohyňu