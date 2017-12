Marián Miezga: Každé dieťa vystrkuje rožky

Rodený zabávač, kmeňový člen divadla Astorka, dlhoročný panelákový doktor Bajza a jeden zo štvorice „chalaňov“ Marián Miezga si najnovšie získava divákov ako sympatická hlava rodiny v seriáli Naši.

4. feb 2016 o 14:36 Erika Litváková

Ešte je len poludnie a vy už máte za sebou živý vstup do televízneho vysielania, niekoľko rozhovorov pre médiá a fotografovanie v ateliéri. Robí s vami niečo popularita?

Nepozoroval som na sebe žiadnu mimoriadnu zmenu, ktorú by som tomu mohol pripisovať, akurát nemám na nič čas, pretože aj ten kúsok voľného dňa, ktorý mám, trávim takto.

Nijako vás to nezmenilo?

To by ste sa museli spýtať ľudí v mojom okolí, ale myslím si, že nie. Všetko je momentálne také uhnané, že na nejaké prípadné maniere, ktoré by som si mohol pestovať, ak narážate na to, naozaj nie je čas.

Žijeme v rýchlej dobe a herectvo je jedna z profesií, v ktorej nie je možné odsúvať povinnosti na neskôr. Stíhate všetko, čo stihnúť chcete a potrebujete?

Mám „debilníček“, ktorý keď otvorím a vidím, že už je preplnený a ešte sa mi doň chcú natískať ďalšie veci, ktoré sa už nikam nepomestia, usilujem sa to nejako rozumne triediť. Pretože všetko sa naozaj stihnúť nedá.

Je niečo, čo vám z každodennosti chýba a čo sa vám tam zaradiť nedarí?

Samozrejme, rád by som trávil oveľa viac času so svojimi deťmi, ale tie nemám v termínovníku. Keď sa v ňom objavia škáry, hneď pre nás veľmi rád vymyslím program, pri ktorom môžeme celá rodina spoločne relaxovať.

S Lujzou Garajovou Schramekovou tvoria rodičovský pár v seriály Naši. (zdroj: TV Joj)

Kdesi ste povedali, že neviete nepracovať. Viete oddychovať?

Samozrejme, no oddych nemusí znamenať, že sa človek len vyvalí na ležadlo kdesi pri mori. I keď aj to mám rád, no mňa už po dvoch dňoch začnú hrýzť mrle a vymýšľam výlety do okolia.

Máte dvoch synov, ktorí ešte nechodia do školy, to je vek, v ktorom dokážu deti rodičov vyťažiť na maximum. Stáva sa vám to?

Niekedy je rodičovské kúzlo aj v tom, že deťom vymyslíte činnosť, pri ktorej sa ony vyhrajú a vy sa z toho môžete tešiť, pozorovať ich a príjemne pri tom oddychovať.

V seriáli Naši máte synov troch. Prekrýva sa vaše televízne otcovstvo s tým skutočným? Ste doma podobný typ obetavého otca ako chalanom na obrazovke?