James Dean, rebel bez príčiny

Zažiariť len v troch filmoch a stať sa hviezdou sa podarí málokomu. James Dean bol výnimka, ôsmeho februára by oslavoval jubileum.

4. feb 2016 o 11:21 Iris Kopcsayová

Bol mladý, krásny a zomrel príliš skoro. Vraj bol arogantný, ale v skutočnosti to bola len póza, ktorou sa z arogancie hollywoodskych hviezd vysmieval. Jeho herecká kariéra trvala príliš krátko. Mal 24 rokov, keď si ho našla smrť. Herec Humphrey Bogart o ňom povedal: „James zomrel v správnej chvíli. Zanechal za sebou legendu. Keby bol žil, nikdy by sa jej nevyrovnal.“ Osmeho februára by sa bol dožil 85 rokov.

Na východ od raja

Jeho celé meno znelo James Byron Dean. Pre mladých sa stal v päťdesiatych rokoch ikonou, všetci mladí muži nosili džínsy, aké si obliekal ich idol. Jazdili na rovnakých motorkách a počúvali rock´n´roll. Čierna bunda a rifle – to je symbol rebela dodnes. Blond štica, cigareta vo frajersky pootvorených ústach, kovbojský klobúk. Taký sa nám vybaví mladý štíhly herec, s ktorým sa nám ihneď spojí označenie: Rebel bez príčiny.

S Julie Harrisovou v dráme na východ od raja (1955) nakrútenej podľa románu Johna Steinbecka. (zdroj: Pressdata)