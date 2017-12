Prežijú galérie digitálny vek?

Na novej výstave SNG môžete nahliadnuť za oponu výstavných priestorov a ako ich aktualizovať pre nové tisícročie.

4. feb 2016 o 14:03 Marek Hudec

Mali ste už tik v ruke, že ste chceli dotvoriť niektoré klasické dielo výtvarného umenia? Fúzy a klobúk teraz môžete dokresliť Galandovej Matke, dielo je totiž súčasť novej výstavy Slovenskej národnej galérie, ktorá sa snaží výstavnú inštitúciu preniesť do digitálneho veku. Obraz je vystavený na dotykovej obrazovke.

Nestáva sa často, že by ste sa v galérii mohli vystavených diel dotýkať – to však neplatí pre ich digitálny záznam. Motívom výstavy Uchovávanie sveta je teda viac rozmýšľanie, než obdivovanie. Dokážu spolu harmonicky spolupracovať umenie a moderné technológie?

Odpoveďou na to sú mnohé aktivity: môžete si postaviť vlastnú pevnosť, ktorá bude odolávať útokom tureckých vojsk, môžete si vyhľadávať obrazy v zbierke galérie len na základe nakreslených tvarov, môžete si v tabletoch prelistovať inak nedostupné skicáre známych Slovákov (Mednyánszkeho, Galandu, či spomedzi mladších Dúbravského) alebo si prezrieť, ako to vyzerá v galerijnom depozitári.

(zdroj: FOTO - Martin Dökereš, SNG)

„Zámerom bolo pripraviť takú výstavu, ktorá poukáže na prácu múzea a kreatívne sa pokúsi využiť digitálne technológie tak, aby sa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok,“ citujú kurátorku Alexandru Kusú tlačové materiály. Ak bolo základným motívom SNG predstaviť, čo všetko by mala galéria robiť, aby sa svojim návštevníkom viac priblížila a otvorila, rozhodne sa jej to podarilo.

V hlasovom sprievodcovi vás navyše privíta hlas herca Robera Rotha. Nahliadnuť hlbšie za oponu galérie môžete potom v nedeľu počas komentovanej prehliadky. Vstup na výstavu je voľný.