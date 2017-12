Skupina Suede začala hrať za filmovým plátnom

Najprv nahrali album a potom si dali k nemu vyrobiť film. Suede nám porozprávali o svojom novom nápade.

4. feb 2016 o 16:22

ROTTERDAM. Britská kapela Suede má novinku. Keď vystúpi na pódium, najprv ju vôbec nevidieť. Prvú časť koncertu stojí za filmovým plátnom a kým hrá pesničky z nového albumu Night Touhts, diváci sa pozerajú na rovnomenný film. Ten práve predstavili na prestížnom festivale v Rotterdame. Pricestovali naň z Utrechtu, kde si tento nápad tiež vyskúšali.

„Bolo to zvláštne. Hrali sme takmer v tme. Diváci z nás veľa nevideli, a my sme vedeli, že sú tam, ale nevideli sme ich,“ povedal nám basgitarista Mat Osman, ktorý prišiel do Rotterdamu spolu s hráčom na klávesové nástroje, gitaru a spoluatorom polovice skladieb Neilom Codlingom.

Mat Osman a Neil Dodling na filmovom festivale v Rotterdame. (zdroj: IFFROTTERDAM)

Krok do temnoty

Film Night Thoughts je sériou spomienok Muža (hrá ho Alex Walton) na jeho vzťah so Ženou (Jane Walsh) a hroznú tragédiu, ktorá poznačila ich životy. „Už keď sme nahrávali album, robili sme ho ako soundtrack k filmu, ktorý sme nikdy nevideli,“ hovorí Mat. „Bolo preto prirodzené, že po skončení nahrávania sme hľadali niekoho, kto ten film nakrúti.“

Suede oslovili legendárneho fotografa Rogera Sargenta, držiteľa NME Music Photography Award za výnimočný prínos hudobnej fotografii, ktorý sa už predtým preslávil i dokumentom a má na svojom konte napríklad film Libertines: There Are No Innocent Bystanders o reunione známej kapely v roku 2010, ale i skvelý videoklip Touch the Leather pre Fat White Family.

O Suede je známe, že má svoju hudbu kompletne pod kontrolou, no vravia, že režiséra pri práci neovplyvňovali. „Verili sme jeho vízii,“ hovorí Mat. Podobne ako na albume i vo filme nájdeme tému rodiny, strachu, straty, starnutia, samovraždy i ohliadnutia sa za mladosťou. „Roger si vypočul album a nakrútil jeho vlastnú interpretáciu,“ dodáva Neil Codling. „A dal tam napríklad svoje vlastné spomienky na detstvo,“ dodáva Mat. „Myslím, že film je temnejší ako platňa.“

video //www.youtube.com/embed/U65WFfykH9c

K spomienkam patrí aj Slovensko

Hoci celý album znie až priveľmi „londýnsky“, „scény pri mori sa nakrúcali na pláži vo Walese a zábery z ulíc v Cardife,“ hovorí Neil. Z filmu sa vymyká skladba Like Kids – druhý singel k albumu – ktorá je vizuálne úplne iná ako zvyšok filmu. „Roger chcel, aby to pripomínalo prácu poľského režiséra, ktorý robí neuveriteľné filmy technikou stop-motion,“ povedal Mat a zrejme tým myslel na Zbigniewa Rybczyńského. I na albume sú Like Kids spolu s Outsiders, teda dve „najsuedovejskejšie“ skladby. Kapela do filmu vložila mnoho odkazov pre svojich fanúšikov. Napríklad v Like Kids je to nahý muž ležiaci na posteli, podobný ako bol na obale ich albumu Dog Man Star.

V roku 2014 Suede vystúpili na Pohode. Zahrali tam vtedy i absolútnu novinku, skladbu Tightrope, ktorá v Night Thoughts znie v scénach rodinnej pohody pri púšťaní šarkana. Obom sa na Pohode páčilo a Neil mi povedal: „Musíme sa znova vrátiť na Slovensko!“

autor je pracovník SFÚ