Imigranti sú už aj v SND

Premiéru má hra Nevina. Je to divadelná báseň, poetický traktát a zároveň kruto aktuálne dielo.

6. feb 2016 o 11:10 Zuzana Uličianska

Dvaja imigranti sa stanú svedkami toho, ako sa dobrovoľne utopí v mori žena. Čo bude ďalej? V Slovenskom národnom divadle má v sobotu (19.00) a v nedeľu (18.00) premiéru hra Nevina.

Keby sa každému z vás malo splniť jedno prianie, tu a teraz, o čo by ste prosili? pýta sa divákov slepá barová tanečnica Absolut v podaní Zuzany Fialovej, ktorej meno tak nešťastne túži po nenaplniteľnej dokonalosti.

Hra Nevina je divadelná báseň, poetický traktát a zároveň kruto aktuálne dielo, ktoré kladie veľmi priame otázky. Boli by ste radšej pumpárkou alebo správkyňou pojazdnej knižnice? Mysleli by ste len na seba alebo by ste sa obetovali za iných? Boli by ste plavčíkom alebo by ste sa prizerali topiacim sa?

Dea Loher je jednou z najoceňovanejších súčasných nemeckých dramatičiek, počas vlaňajšieho festivalu Nová dráma sa podelila so skúsenosťami aj so slovenskými autormi. Jej texty sú vždy inscenačným orieškom, výzvou na spoluprácu všetkých inscenačných zložiek.

Dramaturgička Darina Abrahámová tvrdí, že mágia Neviny spočíva v kombinácii inteligencie a emocionality. V centre je takmer filmový príbeh - dvaja ilegálni emigranti sa stanú svedkami toho, ako sa v mori dobrovoľne utopí žena. Nezachránia ju zo strachu, že ich odhalia, odvtedy sa však nevedia zbaviť svojej viny. Ani ďalšie z postáv nie sú oveľa šťastnejšie. Vedkyňa v podaní Jany Oľhovej, ktorá nemôže byť nikdy spokojná, lebo by to odporovalo jej pracovnému étosu a poprelo by to jej existenciu, vodič (Marián Geišberg), ktorý sa sťažuje na samovrahov zdržujúcich premávku na moste, či starnúca žena (Emília Vášáryová), ktorá sa hlási ako falošná matka k masovým vrahom, len aby bola aspoň niekoho matkou? V devätnástich mikroscénach nachádzame všetko, čo robí naše životy takými biednymi a nezmyselnými, autorka však necháva divákovi aj malý kúsok nádeje.

Miestami kruto sarkastický, miestami nežne melancholický text kladie obrovské nároky na herecké stvárnenie. V réžii Eduarda Kudláča ďalej hrajú Ľuboš Kostelný, Tomáš Maštalír, Dano Heriban, Táňa Pauhofová, Anna Javorková, Vladimír Obšil a ďalší.

Výnimočný zážitok sľubuje monumentálna scéna Evy Kudláčovej- Rácovej v kombinácii s famóznou hudbou Martina Burlasa.